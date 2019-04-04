"Хороший фейерверк!" Офицер ВСУ показал видео разгрома террористов "Л/ДНР"

Боевая группа К-2 54-й Отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила на Донбассе боевую машину террористов.

Видео с метким выстрелом показал офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) на своей странице в Facebook. "На этот раз под их горячие сердца и умелые руки попал военный автомобиль который осуществлял подвоз боекомплекта", – подчеркнул он.

По его словам, это был еще один шаг для нашей дальнейшей победы. "Хороший фейерверк", – подытожил военный.

Скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 апреля боевики применили запрещенное Минскими договоренностями вооружение. На обстрелы противника Объединенные силы давали адекватный ответ, уничтожив при этом двух и ранив трех оккупантов.

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