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"Хороший блокбастер": пропагандисты насмешили видео боя с "Правым сектором" на Донбассе

3.1тЧитать новость на украинском

Пропагандисты российского канала сняли ролик о боях на Донбассе, в котором террористы якобы воюют с бойцами "Правого сектора".

Постановочный сюжет с вояками "ДНР" без шлемов отстреливающихся от украинцев вышел в эфире "Россия 24".

"На Донбасс заехала съемочная группа канала "Россия 24", для сюжета о "правосеков" на промзоне Авдеевки для российского ТВ. Хороший блокбастер вышел, без касок, без бронежилетов, в полный рост плюют на снайперов, дают отпор правосекам, а на 30 секунде боец так увлекся, что начал с АКСУ стрелять в сторону своих (справа от стреляющего мост, слева Авдеевка с ВСУ). "Неразорвавшиеся украинские снаряды" - показывает на хвостовики от мин. "В Донбассе", но сюжет в Ютубе подписали "На Донбассе", - говорится в описании видео на Facebook MIL.IN.UA.

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Темы
Война на ДонбассеРоссийско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
УкраинаАвдеевка
Объекты
войнатеррористы "ДНР"
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Приходько Егор
Приходько Егор
даже если это постановка, то не вижу ни одной причины укросми над ней смеяться. 1000 раз вы публиковали видео "боев" "обстрелов боевиков" и кстати всегда пули летели с вашей стороны в пустоты. и ответки не было. а еще были видео где пьяные ВСУшники рассказывали сказки как они подбивали десятками арматы. так что если и есть кто-то кто врет то только укросми.
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ну так козлорые так и воюют, иначе их бы под 70тысяч тут не наху*рили. Длбйбы когда на Киев и Рейкявик шли думали у нас патронов не хватит, а у нас запасов на весь Кацапстан
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Daks Viktor
Daks Viktor
Ватні урюки тікають, якщо взнають, що перед ними підрозділи ПС.. А ще вони більше всього бояться підрозділів ОУН..
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