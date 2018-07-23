"Хороший блокбастер": пропагандисты насмешили видео боя с "Правым сектором" на Донбассе

Пропагандисты российского канала сняли ролик о боях на Донбассе, в котором террористы якобы воюют с бойцами "Правого сектора".

Постановочный сюжет с вояками "ДНР" без шлемов отстреливающихся от украинцев вышел в эфире "Россия 24".

"На Донбасс заехала съемочная группа канала "Россия 24", для сюжета о "правосеков" на промзоне Авдеевки для российского ТВ. Хороший блокбастер вышел, без касок, без бронежилетов, в полный рост плюют на снайперов, дают отпор правосекам, а на 30 секунде боец так увлекся, что начал с АКСУ стрелять в сторону своих (справа от стреляющего мост, слева Авдеевка с ВСУ). "Неразорвавшиеся украинские снаряды" - показывает на хвостовики от мин. "В Донбассе", но сюжет в Ютубе подписали "На Донбассе", - говорится в описании видео на Facebook MIL.IN.UA.

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Пользователей сети насмешил пропагандистский ролик.

Как сообщал OBOZREVATEL, главному пропагандисту Кремля Владимиру Соловьеву запретили въезд в Украину.