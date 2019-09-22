"Хороним погибших за свой счет!" Главарь "ДНР" сделал громкое признание о проблемах "республики"

Главарь террористов "ДНР" Александр Ходаковский признался о проблемах с финансированием "армии" превдореспублики.

Об этом бывший так называемый секретарь Совета безопасности "Донецкой народной республики" написал в личном Telegram-канале. Он заявил, что "государство" дает на армию ровно столько, чтобы не "склеить ласты".

"Да, берет на себя затраты по обеспечению теплом, водой и электроэнергией мест постоянной дислокации.

Но ни бревен для укрепления позиций, ни песка, ни мешков, ни инструмента, ни средств защиты, ни обезболивающих и противошоковых, ни автотранспорта – нового ничего нет, а то, что есть старого, – ремонтируют за свой счет. Да что там говорить – своих погибших хоронят, скидываясь с зарплаты", – возмутился он.

Александр Ходаковский Антикор

Террорист добавил, что помимо этого, "военных" вытесняют из сознания общества, где "армию" уже воспринимают "как нечто опасное и чужеродное".

"Вот и остались мы почти одни: впереди противник; позади остывающее общество...

И я не хочу сказать, что это плохо кончится, я хочу сказать, что это плохо уже наступило – от армии отреклись и отвернулись. Со всеми вытекающими последствиями", – подытожил Ходаковский.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее Александр Ходаковский признался, что в 2014 году приказал бомбить Ясиноватую в Донецкой области реактивными снарядами.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!