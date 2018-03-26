Холодно и на виду: у Савченко рассказали об условиях в СИЗО

Внефракционного народного депутата Надежду Савченко в СИЗО содержат в холодной камере, в которой также "повсюду установлено видеонаблюдение".

Об этом в комментарии журналистам рассказала ее сестра Вера Савченко, передает УНН, уточнив, что общение с Надеждой происходит через адвокатов.

"То, что камеры кругом, то есть, то же видеонаблюдение, как и в любом СИЗО в Российской Федерации. Больше ничего не известно. Она попросила дополнительное одеяло, потому что холодно - это помещение не отапливается", - рассказала Вера.

Она также сообщила, что их мать в тяжелом состоянии, ведь ее дети - это ее опора.

Как сообщал "Обозреватель", 23 мартасуд избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей без права на залог сроком на 60 дней.

Ей инкриминируется сговор с переговорщиком Владимиром Рубаном, главарем "ДНР" Александром Захарченко и "министром доходов и сборов" "ДНР" Александром Тимофеевым с целью покушения на высшее руководство страны и совершения терактов.