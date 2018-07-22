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Холодницкого поймали на пляже с горячей блондинкой: появилось фото

4.1тЧитать новость на украинском

Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назара Холодницкого заметили полуобнаженным на пляже в компании стройной блондинки.

Соответствующее фото опубликовал в Facebook журналист Вадим Фолькер, пошутив о том, что Холодницкий находился на "спецоперации".

"Как сообщили мои источники, глава САП Назар Холодницкий лично провел задержание матёрой и очень опасной коррупционерки", - написал Фолькер.

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"В ходе спецоперации Холодницкий получил два ранения и сейчас находится в госпитале. Глава ГПУ Луценко готовит присвоение государственной награды и внеочередного звания. Фото с оперативной съёмки", - посмеялся журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Холодницкий резко ответил директору НАБУ Артему Сытнику на требование уволить его из-за скандала с прослушкой.

Персона
Назар Холодницкий
Место
Украина
Объект
Специализированная антикоррупционная прокуратура
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