Ходит с оружием: на Черкасщине люди взбунтовались из-за маньяка-сына экс-судьи

В Жашкове Черкасской области сотни людей вышли на акцию протеста под здание управления полиции из-за непойманного маньяка-насильника.

Жители утверждают, что в городе длительное время орудует преступник, который насилует и убивает женщин, передает ТСН. Поэтому местные обвиняют правоохранителей в бездействии.

Люди также устроили протест в селе Лемещиха, пригороде Жашкова, где живет экс-судья и отец Юрия Скрипника — подозреваемого в многочисленных нападениях. Они собрались под домом Скрипника и побили там окна.

Скрин видео ТСН

"Жашковцы говорят, что он свободно передвигается по городу с холодным оружием, а полиция и местные власти ничего не делают. Митингующие готовы взять правосудие в свои руки", — отмечают журналисты.

"Люди боятся выходить", — говорит участник митинга Александр Михайлин. "Вчера видели его с оружием возле школы", — добавила Татьяна Гавриляк.

При этом в судовом порядке официально доказано лишь одно преступление Скрипника — изнасилование 16-летней девушки, которое произошло в 2013 году. Тогда мужчину признали психически больным и отправила на лечение.

"Народные сплетни приписывают ему убийство мужчины в соседнем селе, расчленение одиннадцатиклассницы много лет назад. В этом году 9 мая нашли мертвую женщину, и снова подозрение пало на эту личность", — отмечается в сюжете.

Владимир Скрипник утверждает, что его сын болен, а вина в преступлениях, которые якобы совершил он, не доказана.

Скрин видео ТСН

"Если есть доказательства, идите в суд. Пока что никто не доказал", — сказал отец подозреваемого.

Прокуратура Черкасщины уголовное дело не комментирует.

"Ждем заключения врача, должны отвезти в больницу. И охраняем порядок", — рассказал заместитель руководителя полиции города Умань Василий Козиненко, уточнив, что после инцидента копы стали охранять дом Скрипников.

Как писал OBOZREVATEL, в конце августа 2018 года в Киеве начали находить тела убитых схожим образом женщин. Местные опасаются, что в городе орудует маньяк