''Ходила в трусах'': над сыном украинской модели жестоко издевалась няня. Видео

Жительница Днепра, модель и финалистка конкурса "Мисс Евразия-2015" Мирослава Храплевская опубликовала разоблачительное видео жестокого поведения няни с ее семимесячным сыном Эрнестом.
Ролик обнародован на странице модели в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца). Скрытые камеры видеонаблюдения зафиксировали то, как женщина буквально заталкивает еду в малыша, кричит на него, затем несет в другую комнату, откуда доносится громкий детский плач.
"Никогда не думала, что такое может случиться со мной", — написала Храплевская. Она уточнила, что наняла женщину с большим стажем работы по рекомендации знакомых.
Мирослава Храплевская
Мирослава Храплевская
Мирослава Храплевская
Мирослава Храплевская
Мирослава Храплевская
Мирослава Храплевская
Молодая мама утверждает, что выяснила правду случайно. Она заявила, что купила видеокамеры, чтобы установить их на работе, но предварительно решила протестировать их дома.
"Мы взяли Марину в няни по очень хорошим рекомендациям, первый месяц работы я находилась вместе с ней, наблюдала за ее действиями. Она приходила два раза в неделю, проводила с ребенком по 5-6 часов. Все было замечательно, я доверилась человеку и считала, что мой сын — в надежных руках", — рассказала модель в комментарии КП.
Она также рассказала, что за няней были замечены и другие странности. Например, она ходила по квартире в трусах и несколько раз в день душилась духами хозяйки.
Аккаунт няни
Няня, издевавшаяся над ребенком
Никогда не думала , что это может произойти именно со мной ... и с моим малышом .... очень долго советовалась со всеми знакомыми, у всех реакция однозначна - нужно опубликовать это, дабы уберечь многих... Няня которая была по рекомендации и действительно с огромным стажем .... после всех этих видео она говорила, что мы все не так поняли!!! Лично для меня это не нормально говорить таким тоном с маленьким ребёнком ..) ... у моего ребёнка итак страшный отказ от еды .. ... не говоря о том что она позволяла себе ( кричала на ребёнка , дергала его ..... ходить в трусах по квартире , после душа вытерлась детским полотенцем , кушала с ребёнком с одной ложки ... по три раза в день душилась моими духами ..... распускает странные сплетни о семьях, в которых работала ........ и тд )
Как сообщал OBOZREVATEL,ранее няня избила сына Ольги Фреймут. Женщина, которую зовут Мария Сенатор, дала пощечину ее маленькому сыну Валерию. При этом ребенка она ударила как взрослого человека.