''Ходила в трусах'': над сыном украинской модели жестоко издевалась няня. Видео

Жительница Днепра, модель и финалистка конкурса "Мисс Евразия-2015" Мирослава Храплевская опубликовала разоблачительное видео жестокого поведения няни с ее семимесячным сыном Эрнестом.

Ролик обнародован на странице модели в Instagram (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца). Скрытые камеры видеонаблюдения зафиксировали то, как женщина буквально заталкивает еду в малыша, кричит на него, затем несет в другую комнату, откуда доносится громкий детский плач.

"Никогда не думала, что такое может случиться со мной", — написала Храплевская. Она уточнила, что наняла женщину с большим стажем работы по рекомендации знакомых.

Мирослава Храплевская Instagram

Мирослава Храплевская Instagram

Мирослава Храплевская Instagram

Мирослава Храплевская Instagram

Мирослава Храплевская Instagram

Мирослава Храплевская Instagram

Молодая мама утверждает, что выяснила правду случайно. Она заявила, что купила видеокамеры, чтобы установить их на работе, но предварительно решила протестировать их дома.

"Мы взяли Марину в няни по очень хорошим рекомендациям, первый месяц работы я находилась вместе с ней, наблюдала за ее действиями. Она приходила два раза в неделю, проводила с ребенком по 5-6 часов. Все было замечательно, я доверилась человеку и считала, что мой сын — в надежных руках", — рассказала модель в комментарии КП.

Она также рассказала, что за няней были замечены и другие странности. Например, она ходила по квартире в трусах и несколько раз в день душилась духами хозяйки.

Аккаунт няни Instagram

Няня, издевавшаяся над ребенком Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL,ранее няня избила сына Ольги Фреймут. Женщина, которую зовут Мария Сенатор, дала пощечину ее маленькому сыну Валерию. При этом ребенка она ударила как взрослого человека.