"Хочу вернуться только с победой!" Последний бой "киборга" Колодяжного

"Я шел в начале войны и отдавал себе отчет, что хочу вернуться уже когда будет победа", – говорил разведчик Александр Колодяжный (позывной "Кол") в одном из своих интервью.

Судьба распорядилась иначе. После трех ранений, после которых "Кол" неизменно возвращался на фронт, к побратимам, смерть таки настигла его. Последнюю двухнедельную схватку за жизнь Александр проиграл – утром 11 июля он, не приходя в сознание с момента ранения 27 июня, скончался в Центральном военном госпитале в Киеве.

Что известно о легендарном разведчике 74 отдельного разведывательного батальона, прошедшем практически все горячие точки войны на Донбассе – читайте в материале OBOZREVATEL.

Под свистящими над головами пулями, под грохот разрывов снарядов по скользкой крыше нового терминала Донецкого аэропорта пробираются трое военных. С собой они несут бережно обернутый вокруг флагштока сине-желтый флаг. На наивысшей точке крыши устанавливают знамя. И начинают отходить. В это время флаг падает. Тогда один из воинов возвращается – и надежно закрепляет окрашенное в государственные цвета полотнище…

Это видео в далеком 2014-м облетело Украину. Кто-то – неистово гордился украинскими военными, установившими государственный флаг на новом терминале ДАП под носом у противника. У кого-то не укладывалось в голове, зачем было так рисковать жизнью ради кусочка ткани. Для военных же, в том числе, и для Александра Колодяжного, который входил в отчаянную троицу, сделать это было жизненно важно. Это был символ: Украина все еще здесь.

"Штурм старого терминала начался 29 ноября. Помню, каждые 10-15 минут приносили раненых. Перейти с одного терминала в другой было нельзя – обстрелы не прекращались. В какой-то момент у нас закончились боеприпасы… Нас некому было поменять. На тот момент в старом терминале оставалось человек 10. Мы получили команду: забирайте раненых – и уходите… Старый терминал мы так и оставили. К сожалению…

… Как-то вечером мы собрались и решили: как бы там ни было – новый терминал наш. И должно быть этому подтверждение. Желающих было много, но пойти могли лишь один-два человека. И нужна была группа прикрытия. Пошли, установили, вернулись. Все прошло нормально", – вспоминал впоследствии о том рискованном предприятии сам "Кол".

Александр Колодяжный, разведчик 74 ОРБ

Александр Леонидович Колодяжный родился 1 января 1974 года в Днепре. Срочную службу проходил в десантных войсках. И до 2014 года занимался абсолютно мирным делом: был торговым представителем.

Все изменилось в июле 2014-го. Александр добровольцем пришел в военкомат. И сознательно выбрал не рембат в тылу, а службу в 74 отдельном разведывательном батальоне. С этим подразделением он прошел все горячие точки войны на Донбассе – Марьинку, Красногоровку, Широкино, Пески, две ротации в ДАП, Авдеевку… С ним же "Кол" оставался до конца.

"Он был очень скромный. С оригинальным чувством юмора. Но всегда – на позитиве. Его все любили. Очень. И в подразделении, и вне его. Не встречал ни одного человека, который при упоминании "Кола" сказал бы хоть что-то плохое. Заслыша о нем, все неизменно говорили "А, Санечек…" – и расплывались в улыбке. Всегда – с теплотой. Всегда – с уважением", – рассказывает Игорь Ященко, организовавший в Карловке волонтерскую стоматологическую службу для бойцов, куда военные при малейшей возможности заскакивают – как за помощью, так и за общением.

Серьезный, с аналитическим складом мышления, Александр всегда очень ответственно подходил к планированию своих выходов. "Получит задание – и день-два ходит, обдумывает, просчитывает… Командир даже иногда сердился на него за то, что он никогда не делал так, как было сказано. Но его операции всегда были успешными", – вспоминает Ященко.

"Сашка был профи. Спокойный, уравновешенный, тихий. Никогда не слышал от него не то что крика – ни единого слова на повышенных тонах… Не курил. Не употреблял алкоголь – вообще никогда. Каждое утро у него начиналось с зарядки, овсянки – и работы… Таких людей мало. Вот постоянно говорят, что уходят лучшие. Обычно я смотрю на своих пацанов – и думаю: несправедливо так говорить, потому что есть лучшие, которые остались… Но в случае с "Колом" это утверждение справедливо на 100%. Без преувеличений, это был невероятный человек – преданный, не ведающий, что такое страх. Во всех наших совместных выходах он неизменно шел впереди. Сломает какую-то веточку – и идет, протаптывает дорогу для остальных. Он невероятным уважением пользовался у пацанов. Если "Кол" что-то сказал – это была аксиома. Никому и в голову не приходило усомниться в его словах и его выводах", – вспоминает командир разведывательного подразделения ДУК ПС Владимир Регеша (позывной "Санта").

"Санта" рассказывает: Колодяжный был одним из первых, кто зашел на Авдеевскую промку перед тем, как украинские военные взяли ее под свой контроль. Операция разрабатывалась долго. Реализовать ее взялись в одну из февральских ночей, когда вследствие оттепели местность укрыли густые туманы.

"Там много кто участвовал. И ребята из УДА – Вацлав покойный разминировал все это. Хлопцы из батальона "Чорного" (5 отдельный батальон УДА. – Ред.), ДУК ПС, 16 батальон 58 бригады, 74 разведбат… Накануне самого закрепления мы с Сашкой заходили туда – разведать, что происходит вообще, можно ли туда зайти, не заминировано ли там… Шли по левой стороне по лесу. Отметили все растяжки, все, что было – чтобы на следующий день уже туда загруженными зайти…

Так и вышло – зашли, закрепились… Помню его невероятное какое-то спокойствие. На фоне всеобщего напряжения оно казалось иррациональным. Мы ожидали, что будет войнуха. Перед заходом "Старый" (командир "Кола") нам сказал: это будет похлеще донецкого аэропорта. Так что напряжение было сильнейшее. Помню, в первую же ночь у нас немного стрелкотни получилось. Почему-то очень запомнилось, как "Кол" меня тогда к себе вызвал – и спрашивает: что это у вас там за война? Та, – говорю, – профилактикой немного занимаемся. Увидели в тепловизоры свет – и отрабатываем. Он: ну-ну, давайте. Если надо будет помощь – мы подтянемся…", – рассказывает "Санта".

Александр Колодяжній на церемонии награждения орденом "Народный Герой" в Днепре, апрель 2018 года

Как раз на Авдеевской промке Александр получил свое самое серьезное ранение. Во время разведвыхода группа, в которой был Колодяжный, натолкнулась на засаду. Начался бой. Практически в самом его начале "Кол" был ранен: одна из пулеметных пуль раздробила ему левую бедровую кость.

"Больше часа мы его тогда вытаскивали. Прикрывали все это дело. Думали, уже не спасем. Но он возобновился – и снова вернулся… После того ранения он рассказывал: больше всего боялся, чтобы его врачи по дороге не угробили. Во время эвакуации ему какое-то лекарство дали, от которого ему стало очень плохо и он начал задыхаться… Потом в Киев переправили, там в военном госпитале ему операции делали, наращивали кость. А в день выписки он подошел в врачу – и говорит: доктор, у меня то ли от лекарств, то ли еще от чего на здоровой ноге выскочила большая шишка. Врач отправил его в операционную – думали, там гной скопился, хотели почистить. Разрезали – а там еще одна пуля, "пятерочная". Она влетела в то же отверстие, что и другая, пошила тело насквозь – и застряла в правой ноге… Мы долго Саньку подкалывали потом: надо, мол, посмотреть – может у тебя в груди еще "МОНку" какую-то зашили или еще что", - говорит "Санта".

Кроме трех ранений – под Камянкой на Донеччине, в ДАП и в Авдеевке – Александр пережил и собственную "ликвидацию". О курьезе он рассказывал впоследствии журналистам. Во время одной из ротаций он потерял рюкзак с документами, его нашли боевики – и потом долго трубили о "ликвидации группы Колодяжного". Эта история, кстати, имела неожиданное продолжение: в следующий приезд, в один из выходов, когда бойцы отправились собирать выпавшие из БТРов баклажки с водой – Александр отыскал потерянный рюкзак со всеми документами…

Кстати, ни об одном из ранений мама Александра не знала. Да и о том, что воюет, "Кол" рассказал ей лишь спустя год нахождения на фронте. Как объяснял сам: не хотел волновать…

Об обстоятельствах, при которых Александр Колодяжный получил смертельные ранения, известно не много – такова специфика работы разведчиков. Это был очередной разведвыход. Уже при возвращении с задания, Александр наткнулся на мину. В бессознательном состоянии его эвакуировали в больницу. Сначала – в Харьков. После – в Киев. С 27 июня врачи боролись за жизнь разведчика, но тщетно: утром 11 июля он, так и не придя в сознание, скончался.

"Это огромная потеря. Для подразделения, для армии, для победы. Огромная человеческая потеря", - говорят побратимы "Кола".

У Александра осталась мать и 23-летний сын от первого брака. Создать новую семью он не успел – признавался, что не готов снова становиться отцом, зная, что его детям придется жить в стране, где идет война.

"Мне кажется, он и после войны остался бы в армии. Мы никогда не говорили о его планах на будущее. Лишь однажды, после какого-то концерта волонтерского у них в батальоне мы сидели рядом за столом – и я у него спросил: Сань, а как же семья, дети? Когда у тебя это все будет? А он: "Ну как я могу спокойно заводить семью, растить детей и быть уверенным в том, что с ними все будет хорошо? Пока – не до этого", – вспоминает Ященко.

Когда "Кола" спрашивали, что для него самое страшное на войне – он отвечал: хоронить друзей. Поэтому, как вспоминает "Санта", там, где была возможность выполнить задание самому – Александр это делал, старался не подвергать лишний раз опасности побратимов.

"Мы с Саней часто об этом говорили. Он очень болезненно воспринимал потери. И знаете, когда ребята уходят – есть боль, есть тоска по ним, есть все… Но мы должны уважать их выбор. Так же, как должны уважать выбор Сани. Он ведь практически с первых дней на войне, прошел и ДАП, и Авдеевку, множество горячих точек. Сколько раз был ранен – но все равно возвращался назад, к ребятам. Не мог по-другому… Я подавал его на награждение орденом "Народный герой" – потому что считаю, что каждый день его пребывания на этой войне был подвигом", – говорит "Санта".

Александр Колодяжный не сумел сдержать данное самому себе обещание: вернуться домой лишь с победой. Но он сделал все для того, чтобы эту победу приблизить. Встречали павшего героя-разведчика дома как защитника. А именно это, по его собственному признанию, и является наивысшей наградой для воина.

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