Хочет сорвать выборы: Аваков заявил об атаке России

Во время выборов президента Украины были замечены попытки получить доступ к избирательной системе с IP-адресов, зарегистрированных в России.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе брифинга по вопросам обеспечения законности и правопорядка на избирательных участках, охраны участковых и окружных избирательных комиссий, который прошел в ЦИК 1 апреля.

"Впервые киберполиция была допущена ЦИК к работе по обеспечению безопасности информационной системы. Мы тщательно мониторим ситуацию в течении двух последних суток. Пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов", – заверил министр.

Брифинг ЦИК Ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков заявил, что Россия готовила крупную провокацию против МВД Украины с целью дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов президента.

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