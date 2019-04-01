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Хочет сорвать выборы: Аваков заявил об атаке России

3.1тЧитать материал на украинском

Во время выборов президента Украины были замечены попытки получить доступ к избирательной системе с IP-адресов, зарегистрированных в России.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе брифинга по вопросам обеспечения законности и правопорядка на избирательных участках, охраны участковых и окружных избирательных комиссий, который прошел в ЦИК 1 апреля.

"Впервые киберполиция была допущена ЦИК к работе по обеспечению безопасности информационной системы. Мы тщательно мониторим ситуацию в течении двух последних суток. Пока нет поводов говорить о возможности дискредитации выборов", – заверил министр.

Брифинг ЦИК

Брифинг ЦИК

Ukranews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Аваков заявил, что Россия готовила крупную провокацию против МВД Украины с целью дискредитировать и нивелировать работу полиции по обеспечению честных выборов президента.

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Персона
Александр Аваков
Место
Украина
Теги
Выборы 2019Министерство внутренних дел УкраиныЦИК
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Федоров Федор
Федоров Федор
Собаков ещё один Мюллер )ip адрес из сегмента RU для него служит доказательством вмешательства России.Собаков про VPN и т.п конечно же не в курсе.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Дебил) Такую хрень может ляпнуть только полный нуб или идиот, заражённый вышиванкой головного мозга. Лучше бы он молчал. Представляю как ржут сами украинцы кто хоть мало-мальски знаком с основами сетевого сёрфинга
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Carpenter Oleg, селюки скушают!)
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