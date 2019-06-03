 "Хочет отыграть историю назад!" Тымчук раскрыл коварный план России

Россия в рамках продолжения "гибридной войны" против Украины задействует спекуляции на теме проблемных моментов из исторического прошлого.

Как сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", первый - это публикация советских оригиналов Договора о ненападении между сталинским СССР и нацистской Германией от 23 августа 1939 года, а также дополнительного секретного протокола к нему.

"Через 30 лет оригиналы пакта всплыли. Казалось бы, в чем тут логика российского режима, ведь в очередной раз они сами актуализируют крайне невыгодный для них вопрос? Ведь, как известно 23 августа – дата подписания пакта Молотова-Риббентропа, и согласно решению Европейского парламента, с 2009 года это - День памяти жертв сталинизма и нацизма.

Тымчук отметил, что в данном случае расчет Москвы состоит в следующем. Как известно, в 1991 году Советский Союз распался, и были образованы 15 независимых государств. При этом территории 6 из них, - а именно, Украины, Беларуси, Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии - являлись в свое время предметом тайных договоренностей по разграничению сфер влияния в Европе между СССР и Третьим Рейхом.

Donbass.ua

"Современная путинская Россия не имеет отношения к территориям, которые были обозначены в тайном протоколе к пакту, а значит особо ничего не теряет от его публикации. В то же время территориальная целостность Украины, Беларуси и Молдовы теперь ставится под вопрос. Если сделать акцент именно на Украине, то в текущих условиях внутриполитической турбулентности публикация текста пакта ударяет больнее всего именно по Киеву", - подчеркнул он.

По словам Тымчука, цель Москвы - дать почву для очередного витка антиукраинской риторики для польских ультраправых националистических организаций, которые получают щедрое финансирование от россиян. Накануне 80-летия пакта будет реанимирована тема возврата "Схидных Кресив", а это в основном западноукраинские земли.

"Москва спит и видит, что Варшава, Будапешт и Бухарест будут лоббировать тему автономизации различных частей Западной и Южной Украины, что облегчит кремлевцам протаскивание концептов "автономного Донбасса" и "федерализации Украины". Это особенно опасно в виду второго исторического удара, который нанесли из России", - отметил он.

По словам координатора группы, речь идет о заявлении депутата Госдумы РФ Евгения Федорова о том, что Россия должна официально объявить распад советского государства в 1991 году нелегитимным и преступным, что сразу же предоставит Москве неоспоримые доводы во всех судебных тяжбах, связанных с кризисом вокруг Украины.

Он подчеркивает, что "сама история с Крымом не оформлена с точки зрения международного права. Крым наш, но оформлен он как присоединение в результате волеизъявления, а по международному праву это не считается. По международному праву считаются только границы по итогам 1945 года. Все отступления от этих границ, даже через референдумы, являются нелегитимными".

"Иными словами, с одной стороны Федоров на официальном уровне признает, что "референдум" 2014 года по Крыму – это псевдореферендум, и он нелегитимен. А именно эту легитимность, по его мнению, нужно искать в послевоенных решениях 1945 года, когда была упразднена автономия крымских татар после их депортации и создана Крымская область в составе РСФСР", - пояснил Тымчук.

По его словам, потерявшая абсолютную связь с реальностью российская элита хочет отыграть историю назад, и сеет международно-правовой хаос повсюду.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тымчук заявлял, что напряжение украинско-венгерских отношений может быть частью спецоперации России и модификацией "донбасского сценария".

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