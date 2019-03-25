Хищения в ''Укроборонпроме'': экс-министру обороны объявили о подозрении

Экс-руководителям "Укрспецэкспорт" 25 марта объявили о подозрении в завладении имуществом в особо крупных размерах.

Они в 2010-2012 годах, злоупотребляя служебным положением, заключили договор с компанией из Арабских Эмиратов и перечисляли деньги, хотя предприятие "Укрспецэкспорт" никаких услуг не получало, сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"По внешнеэкономическим контрактам (подозреваемые. ‒ Ред.) завладели 23,8 миллионами долларов, что, согласно с официальным курсом НБУ на момент преступления, составило 190 млн гривен", ‒ пояснила Сарган.

Она не назвала имена подозреваемых, однако уточнила, что оба экс-чиновника скрываются от следствия и находятся в розыске. Также известно, что в момент реализации преступной схемы один из подозреваемых был назначен на должность руководителя "Укробронпрома", а в дальнейшем стал Министром обороны Украины.

Все эти три должности занимал Дмитрий Саламатин, который в декабре 2012 года также стал советником беглого президента Украины Виктора Януковича. По неофициальным данным, после Евромайдана он тоже сбежал в Россию.

Дмитрий Саламатин Украинская правда

Как писал OBOZREVATEL, 5 марта после скандального расследования журналистов зарегистрировали еще одно уголовное производство по факту коррупции в оборонном комплексе Украины.

На этот раз ведомости были внесены по факту завладения средствами госбюджета лицами из числа руководителей "Укрспецэкспорт" во время закупки деталей и комплектующих для авиатехники.

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