Хищения в оборонке Украины: всплыли суммы "откатов" топ-чиновников

Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и бизнес-партнер президента Олег Гладковский минимум один раз получал "откат" от хищения в оборонном комплексе государства.

Об этом было сказано в новой части расследования журналистов BIHUS.info. По их данным, в 2016-2017 годах "Укроборонпром" закупил российские детали для самолетов АН-26, заплатив в 5 раз больше, чем они стоят.

Украине они обошлись в 14,38 млн грн, тогда как из Москвы отправлялись по стоимости 2,3 миллиона. При этом вероятные участники схемы между собой разделили 80-процентный аванс.

Согласно с опубликованной перепиской, Олег Гладковский получил "откат" в размере 30 тысяч долларов, тогда как еще 10 тысяч долларов было предложено директору "Укроборонпрома" Павлу Букину.

Сын Гладковского Игорь и его бизнес-партнер Виталий Жуков получили еще 46,6 тысяч долларов.

Букин в то время был главой "Укрспецэкспорта", который и занимался закупкой деталей. По словам журналистов, он лично заказывал товар у сына Гладковского и его партнеров. Сообщается, что чистая прибыль от той сделки достигала 300 тысяч долларов.

Как писал OBOZREVATEL, президент Петр Порошенко убрал Олега Гладковского с постазаместителя секретаря СНБО 4 марта. В свою очередь первая часть расследования была обнародована еще в минувший понедельник, 25 февраля.

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