Хищение газа на 1,4 млрд грн: громкое расследование дошло до Антикоррупционного суда

Специализированная антикоррупционная прокуратура закончила досудебное расследование хищения более 300 млн куб. м природного газа в НАК "Нафтогаз Украины" и направила обвинительный акт по 4 лицам в Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщает в субботу, 28 декабря, пресс-служба САП в Facebook.

Фигурантами оказались директор ООО "Энергия–Новояворовск", технический директор ООО "Энергия-Новый Раздел", финансовый директор двух вышеуказанных предприятий, а также организатор схемы – советник директора ООО "Энергия". Еще один подозреваемый – директор ООО "Энергия-Новый Раздел" объявлен в розыск, а дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Хищение газа на 1,4 млрд грн: дело дошло до ВАКС

Следствием было установлено, что предприятия-владельцы Новояворовской и Новороздольской ТЭЦ в течение 2013-2015 годов заключили ряд соглашений о закупке в НАК "Нафтогаз Украины" природного газа для производства тепловой энергии населению. С целью удешевления тепла для этой категории потребителей, НАК поставлял ТЭЦ газ по ценам, существенно ниже рыночных.

Подозреваемые якобы провернули коррупционную схему, которая позволила им завладеть газом общей стоимостью 1,4 млрд грн.

В января 2018 года детективы НАБУ по процессуального руководства прокуроров САП задержали и сообщили о подозрении 5 лицам, среди которых 4 чиновника компаний-обладательниц ТЭЦ.

Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Высший антикоррупционный суд Украины применил к бывшей исполняющей обязанности главы правления "Черкассыоблэнерго" меру пресечения – залог в размере 3,7 миллиона гривен.

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