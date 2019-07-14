Химическая кастрация педофилов: стало известно, кого не коснется закон

В Украине закон о химической кастрации педофилов не будет касаться преступников, которых признают судом невменяемыми.

Об этом рассказал в эфире ObozTV адвокат Сергей Войченко. По его словам, многие преступники – люди, которые требуют лечения ввиду нездоровой психики.

"К людям, которые признаны судом невменяемыми, не применяется этот вид наказания. Это предусмотрено в самой санкции статьи. В этом случае будет проблематика. Потому что в части 4 статьи 152 фразу "наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет" они дополнили словосочетанием "с принудительной химической кастрацией". Фактически, в одной статье появилась химическая кастрация", – объяснил юрист.

"Теперь возникает вопрос. Мы знаем, что психически больной человек является неподсудным, к нему применяются лишь медицинские принудительные меры. А принудительная кастрация применяется как дополнительная мера наказания – для этого надо лицо осудить. Если человек неподсуден, то применить химическую кастрацию по этому закону будет, по моему убеждению, невозможно", – добавил он.

Войченко также не исключил, что после создания реестра педофилов некоторые его фигуранты будут жаловаться на нарушение своих прав, подавать иски в Европейский суд по правам человека.

"Эти люди будут считать, что их права нарушены. Они будут говорить о том, что они отбыли наказание, что они перед обществом искупили свой грех, а на них пожизненно лежит это клеймо. Давайте не забывать, что есть вопрос снятия судимости. Есть определенные сроки, после которых человек в соответствии с законом считается несудимым", – отметил адвокат.

mke.ee

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Верховная Рада проголосовала за усиление ответственности за преступления, совершенные относительно несовершеннолетних. Согласно новому закону, помимо лишения свободы от 10 до 15 лет за изнасилование малолетних, вводится принудительная химическая кастрация.

В опросе OBOZREVATEL украинцы поддержали введение добровольной химической кастрации для преступников, осужденных за сексуальные преступления против детей.

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