Химатака в Крыму: в сети показали ужасы Армянска

Жители оккупированного Армянска продолжают жаловаться на выбросы химикатов в атмосферу. При этом "власти" утверждают, что ситуация под контролем и причин для паники нет.

Блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала в Twitter фото последствий химатаки. По ее словам металлические детали мебели поржавели за ночь.

Местные жители жалуются,что официальная информация от оккупационной администрации сильно расходится с реальностью.

При этом местные чиновники заявляют о "нагнетании ситуации в соцсетях" и необходимости принять меры.

Армянск

Никому не верь-МНЕ ВЕРЬ!(Аксенов)

Титан работает,все замечательно. Ну а то, что вам дышать нечем и дети больны, - то интернеты врут... Запретить их надо... pic.twitter.com/NanlEQh7ES — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 октября 2018 г.

Армянск

город-катастрофа

И расскажут и покажут.Прокуратура АРК принимает жалобы.Законные представители законной крымской власти примут меры - хотят или нет

Проследим

Просто поймите хорошо, ГДЕ вас должны услышать, дорогие захимиченные жители Армянска.

К лесу задом, к выходу-передом... pic.twitter.com/fSZ9qCvJSx — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 октября 2018 г.

Армянск

город-катастрофа

Бузотеры и паникеры бузотерят и паникерят, и тревожат "власти"своими проблемами pic.twitter.com/l2CVElb0YW — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 26 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят неизвестным химическим веществом. У людей першило в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывалась сыпью.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что химатака с полуострова добралась и до материковой части Украины.

14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили. Позже жители рассказали, что дышать стало легче, но они испытывали головную боль и перепады давления.