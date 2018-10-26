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Химатака в Крыму: в сети показали ужасы Армянска

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Жители оккупированного Армянска продолжают жаловаться на выбросы химикатов в атмосферу. При этом "власти" утверждают, что ситуация под контролем и причин для паники нет.

Блогер RoksolanaToday&Крым опубликовала в Twitter фото последствий химатаки. По ее словам металлические детали мебели поржавели за ночь.

Местные жители жалуются,что официальная информация от оккупационной администрации сильно расходится с реальностью.

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При этом местные чиновники заявляют о "нагнетании ситуации в соцсетях" и необходимости принять меры.

Химатака в Крыму: в сети показали ужасы Армянска
Химатака в Крыму: в сети показали ужасы Армянска

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь с 23 на 24 августа в районе Армянска и Красноперекопска в аннексированном Крыму произошел выброс неизвестного вещества. Жители Армянска жаловались в социальных сетях на то, что их травят неизвестным химическим веществом. У людей першило в горле, внезапно появилась слабость, а кожа покрывалась сыпью.

Оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что химатака с полуострова добралась и до материковой части Украины.

14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили. Позже жители рассказали, что дышать стало легче, но они испытывали головную боль и перепады давления.

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