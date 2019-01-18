''Х*хляцкая республика'': пропагандист Путина разразился бредом о ''едином народе''

Российский пропагандист, член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян "блеснул" знанием истории, назвав украинцев и россиян единым народом.

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Степанян заявил, что слово "украинец" якобы было специально придумано для создания "русофобского организма".

"Не было никакой Украины тысячу лет назад. Была Русь: Малая Русь, Великая Русь и Беларусь. Если вы считаете, что вы украинцы, тогда вы Русь или не Русь? Если вы Русь, тогда ничего удивительного, что в России живут малорусы, а в Украине - великорусы. Это нормально, потому что когда-то это был единый народ. Слово украинец вошло тогда, когда надо было разделить этих русов. Сделать искусственную Украину, туда впихивать Галичину, Венгрию, поляков, австровенгров, чтобы создать русофобский организм и пойти на Восток. И они это сделали", — сказал он.

"Что касается на счет хохлов: вот я служил в западной Украине. У меня был там друг Шульга. Реальный Шварценегер! Я ему сказал: "Шульга, ты украинец?" В советское время все друг друга спрашивали: если ара - это армянин, а всех украинцев мы звали хохлами. Потому что я спросил, а он: "Что?! Я хохол, ара!" Я думаю: что за национальность? На карте-то нет хохляцкой республики советской. Матерые русы называли себя хохлами, это не было оскорбительно. И вдруг стало оскорбительным. Потому что, наверное, люди, которые обижаются, не имеют отношения к хохлам", — заявил пропагандист.

Араик Степанян

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Кремля разразился заявлением о том, что современная Украина якобы создана из захваченных кусков других государств.

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