Хасид пытался через болота проникнуть из Беларуси в Украину

Хасида, который попытался незаконно попасть в Украину через границу с Беларусью, принудительно вернули на смежную сторону и запретили ему въезд в Украину на пять лет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службі Украины. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.

Пограничники рассказали, что мужчина попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области. Однако его задержал пограничный нарядо.

В Госпогранслужбе добавили, что для нарушения границы гражданин выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся.

На границе задержали хасида. ГПСУ

На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен запрет въезда в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на смежную сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина обратилась к Беларуси из-за ситуации с хасидами на границе.

Украина стянула на границу с Беларусью резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Несколько сотен хасидов 15 сентября заблокировали дорогу на нейтральной зоне между границами Украины и Беларуси. Из-за этого со стороны белорусского пункта пропуска образовалась огромная очередь из грузовиков.