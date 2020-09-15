Хасид пытался через болота проникнуть из Беларуси в Украину

Хасида, который попытался незаконно попасть в Украину через границу с Беларусью, принудительно вернули на смежную сторону и запретили ему въезд в Украину на пять лет.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службі Украины. Нарушителем оказался гражданин Израиля 1978 года рождения.

Пограничники рассказали, что мужчина попытался незаконно перейти границу, обойдя пункт пропуска Новые Яриловичи в Черниговской области. Однако его задержал пограничный нарядо.

В Госпогранслужбе добавили, что для нарушения границы гражданин выбрал болотистую местность, вероятно надеясь, что на таком направлении ему это точно удастся.

На иностранца составлены админматериалы по ч.1 ст. 204 КУоАП, а также проставлен запрет въезда в Украину сроком на пять лет. Он уже принудительно возвращен на смежную сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина обратилась к Беларуси из-за ситуации с хасидами на границе.

Украина стянула на границу с Беларусью резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Несколько сотен хасидов 15 сентября заблокировали дорогу на нейтральной зоне между границами Украины и Беларуси. Из-за этого со стороны белорусского пункта пропуска образовалась огромная очередь из грузовиков.

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