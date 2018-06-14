"Хаотично убегают": в сети показали мощные удары ВСУ по боевикам на Донбассе

В сети показали, как украинские военные уничтожили позицию террористов на Донбассе за 15 минут.

Фонд "Повернись живим" обнародовал соответствующее видео, отметив, что боевики хаотично убегают от ударов ВСУ.

"Ваша помощь и наша кропотливая работа в обучении подразделений по программе ГРК Броня - Armor, одновременно с полным обеспечением военных всеми необходимыми гаджетами для проведения аэроразведки и корректировки огня, приносят очередные достижения. Несколько дней подготовки, интенсивных тренировок и всего за 15 минут работы разведчиков у врага уничтожены блиндажи, подбиты две единицы техники, а сами боевики хаотично убегают, надолго теряя желание обстреливать гражданских", – сказано в сообщении.

В фонде предложили представить, каким может быть результат при оснащении коптером с тепловизионной головой для работы в темное время суток.

"Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем интенсивно обучать подразделения и обеспечивать их всеми необходимыми приборами, которые в конечном итоге наносят непоправимый ущерб оккупантам", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее фонд показал, как разведчики первого батальона 54-й бригады наказали врага на Донбассе.