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20 ноября • обновлено в 19:23
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Выгнали из квартиры и незаконно задержали: адвокат рассказал неожиданные подробности дела о смерти Хана

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В военном госпитале скончался боец АТО Игорь Панов (Хан). Военного и его жену Оксану Кавецкую жестоко избили поздно вечером 9 ноября в подъезде дома. Полиция задержала сына Оксаны и его друга, которых подозревают в этом преступлении. Однако адвокат пасынка считает, что никаких доказательств у следствия не было.

Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Нашли молотки и биту

В подъезде дома по ул. Академика Киприанова в Святошинском районе Киева в 23 часа 9 ноября на Хана и его жену напали. Преступники проломили им головы. Соседи вызвали полицию и скорую помощь.

Игорь Панов и Оксана Кавецкая

Игорь Панов и Оксана Кавецкая

Facebook Игоря Хана

Травмы были очень серьезными, оба пострадавших потеряли сознание. Оксана через несколько дней пришла в себя, она находится в больнице №17. А вот у Игоря Панова врачи с самого начала не давали никаких прогнозов. Позже его перевезли в военный госпиталь. Но, к сожалению, медики не смогли его спасти.

Полиция открыла производство по ч.2 ст. 115 покушение на убийство, и задержала сына Оксаны Кавецкой, который приходится пасынком Хану. В полиции сообщили, что у Оксаны и сына в этот день произошла ссора по телефону. Потом он приходил домой и пытался даже наброситься с кулаками на мать. Однако Хан не позволил. Поэтому поздно вечером сын с приятелем подкараулили их в подъезде и проломили им головы.

Игорь Панов Хан воевал в 90-м батальоне

Игорь Панов Хан воевал в 90-м батальоне

Facebook Игоря Хана

В материалах дела в Реестре судебных решений говорится, что в одной из квартир при обыске следователи изъяли топор, молоток, нож с пятнами, похожими на кровь. А также одежду, тоже с пятнами бурого цвета. На кровати нашли шесть планшетов с побитыми экранами. А в квартире, где проживали потерпевшие, обнаружили биту с пятнами, похожими на кровь, и нож.

У пасынка с отчимом были натянутые отношения

Как выяснилось, у сына Оксаны с Ханом были очень натянутые отношения. И в последнее время он жил у друга. "Как рассказывал мне подзащитный, у него умер отец, который оставил ему квартиру. Он переписал жилье на мать. А мать прописала там отчима. А парня выгнали", – рассказывает адвокат сына Оксаны Сергей Сахнюк.

Игорь Панов

Игорь Панов

Facebook Игоря Хана

По рассказам некоторых знакомых, отчим частенько унижал пасынка, а мать все время была на стороне мужа. Из-за этого у них были ссоры.

"Ссоры там были частыми. Но вопрос в другом – могла ли эта ссора перерасти в побоище? Если бы вы видели этого парня, то у вас возникли бы сомнения, может ли он на кого-то напасть", – говорит защитник.

Игорь Панов с Оксаной

Игорь Панов с Оксаной

Facebook Игоря Хана

Также адвокат указывает на то, что сын никуда не скрывался. "Более того, когда приехала скорая, он помогал переносить потерпевших в машину. А задержали их незаконно уже через сутки. Все возможные орудия преступления нашли в квартире, где проживали потерпевшие. Я вам говорю, что на момент выбора меры пресечения у следствия не было никаких доказательств вины моего подзащитного. Судья два часа сидела в совещательной комнате и думала, что с этим делать. Она приняла решение о взятии под стражу только исходя из тяжести преступления", – говорит Сахнюк.

Игорь Панов с Оксаной

Игорь Панов с Оксаной

Facebook Игоря Хана

Также адвокат говорит, что пришедшая в сознание женщина сказала следователю, что не знает, кто на них напал. "Это со слов следователя. Так что вполне возможно, что сюжет дела может повернуться в другую сторону", – подытоживает защитник.

OBOZREVATEL продолжит следить за расследованием и будет информировать своих читателей о дальнейших его поворотах.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Тема
Криминал
Место
Украина
Теги
боец АТО криминал
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Видно большой говнюк был
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
Выходит, шо ваш "Хан" - БОМЖ, которого приютили?
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ще не вмерла, Да по роже видно - бомж и алкаш с посаженной печенью.
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