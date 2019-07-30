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"Халат с Барабашово или за все деньги мира?" Платье "слуги народа" вызвало жаркие споры в сети

3.2т Читать материал на украинском

В Трускавце, где проходит обучение кандидатов в нардепы от "Слуга народа", засняли будущего депутата в платье известного бренда.

Наряд Versace николаевчанки Ирины Аллахвердиевой, которая была №116 в списке от президентской партии, заметил и выложил в Facebook политический эксперт и блогер Михаил Шнайдер.

"Ничего необычного. Просто новоиспечённая "Слуга народа" на обучении в Трускавце... в халате Versace... стоимостью равной годовой пенсии простого украинского пенсионера", - написал он.

В комментариях к посту разгорелась жаркая дискуссия. Пользователи нашли подобную одежду на сайте бренда, однако, ее цена не превышает 300 евро. Многие пишут, что это может быть и вовсе подделка или подарок.

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Ирина Аллахвердиева

Ирина Аллахвердиева

Facebook Михаил Шнайдер

"Халат с Барабашово или за все деньги мира?" Платье "слуги народа" вызвало жаркие споры в сети

Facebook Ирины Аллахвердиева

"Халат с Барабашово или за все деньги мира?" Платье "слуги народа" вызвало жаркие споры в сети
"Халат с Барабашово или за все деньги мира?" Платье "слуги народа" вызвало жаркие споры в сети
"Халат с Барабашово или за все деньги мира?" Платье "слуги народа" вызвало жаркие споры в сети
"Халат с Барабашово или за все деньги мира?" Платье "слуги народа" вызвало жаркие споры в сети
"Халат с Барабашово или за все деньги мира?" Платье "слуги народа" вызвало жаркие споры в сети
"Халат с Барабашово или за все деньги мира?" Платье "слуги народа" вызвало жаркие споры в сети
"Халат с Барабашово или за все деньги мира?" Платье "слуги народа" вызвало жаркие споры в сети
"Халат с Барабашово или за все деньги мира?" Платье "слуги народа" вызвало жаркие споры в сети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее всплыли скандальные фото с обучения "слуг" в Трускавце, где они изучают деятельность своих предшественников-нардепов.

Напомним: будущие депутаты от президентской партии 28 июля приехали в Трускавец, где для них запланирован тренинг. С вокзала их на автобусах развезли по отелям. Проживать они будут в самых дорогих гостиницах – "Риксос" и "Женева".

При этом стало известно, что около 5% будущих народных депутатов отказались от недельного обучения. Остальных же ждут лекции от лучших экономистов Украины.

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Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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