Экс-регионала, скандально известного предпринимателя Игоря Халаменда облили нечистотами, когда он выходил с рынка в Ивано-Франковске.

Об этом сообщает местный портал "Галка". Накануне на территории центрального продуктового рынка собрались протестующие из-за информации, что бизнесмен планирует вернуть контроль над предприятием. Вскоре на месте появилась полиция.

Утром 16 ноября Халаменда попытался зайти в офисные помещения "Торгового сервиса", компании, которая является арендатором и администратором рынка. На место он приехал на бронированном внедорожнике Mercedes Benz Gelandewagen. Появление мужчины вызвало еще больший скандал.

Игорь Халаменда возле Mercedes на месте конфликта 0342.ua

Вечером полиция добилась, чтобы представители двух конфликтующих сторон разошлись по домам до понедельника. Представители полиции остались дежурить на месте происшествия.

Фото с места ЧП Галка

Фото с места ЧП Галка

Фото с места ЧП Галка

При этом неизвестный мужчина ранее того же дня пытался облить Халаменду ведром фекалий. Ему помешали полицейские, мужчину задержали и составили админпротокол.

Вскоре попытка повторилась и уже была удачной. "Очевидцы говорят, что он был очень зол. Он сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении", – рассказали журналисты.

Полиция задержала нападавшего, его доставили в городской отдел полиции.

Неудавшаяся попытка облить предпринимателя нечистотами 0342.ua

Неудавшаяся попытка облить предпринимателя нечистотами 0342.ua

Неудавшаяся попытка облить предпринимателя нечистотами 0342.ua

Как писал OBOZREVATEL, в июне в Ивано-Франковске облили фекалиями народного депутата от фракции БПП Александра Шевченко. Это произошло в парке воинов-интернационалистов.

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