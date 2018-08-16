МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Xiaomi Redmi 5 PlusУчаствовать
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Хакеры выложили "планы Киева" по радиоактивному отравлению Донбасса

3.5тЧитать новость на украинском

Российские хакеры из организации "КиберБеркут" утверждают, что Объединенные силы на Донбассе якобы готовят "теракт с применением радиоактивных веществ".

Как говорится на сайте хакеров, предполагаемые диверсанты "планируют заразить отходами воду в канале Северский Донец-Донбасс", из которого идет забор воды в Южно-Донбасский водоход.

После "заражения воды", говорится в заявлении "КиберБеркута" будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России.

Новости
Украинские хакеры нанесли мощный удар по террористам Донбасса

"К примеру, их обвинят в загрязнении региона радиацией, нарушении международного законодательства, неспособности обеспечить экологическую безопасность и тому подобное, со всеми вытекающими последствиями", — говорится в сообщении.

Хакеры отмечают, что для операции спецназовцы якобы получили контейнер с радиоактивными веществами из закрытого могильника Вакуленчук в Житомирской области. Отмечается, что этот объект находится в 15-18 километрах от 142-го центра Сил специальной операции, где с 2017 года "диверсанты" якобы проходят спецподготовку под руководством американских инструкторов.

Новости
Украинские хакеры вычислили важную базу террористов на Донбассе

В "КиберБеркуте" также предположили, что "куратор" акции — основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс, который прилетал в расположение 142-го центра в апреле этого года.

В подтверждение своей гипотезы хакеры привели снимок якобы письма командующего ССО Игоря Лунева на имя первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Колесника с просьбой допустить Принса на военный объект.

Новости
Крушение Boeing 777 на Донбассе: российские хакеры пытались похитить отчет о сбитом самолете

Также хакеры уверяют, что над "проектом" работают 14 американских инструкторов.

Напомним, ранее основатель "Украинских кибервойск", хакер Евгений Докукин заблокировал счета террористов, воюющих на Донбассе. Всего, начиная с 2014 года, были заблокированы 21 млн долларов на 490 счетах.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
26
Смешно
2
Интересно
0
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги