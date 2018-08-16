Хакеры выложили "планы Киева" по радиоактивному отравлению Донбасса

Российские хакеры из организации "КиберБеркут" утверждают, что Объединенные силы на Донбассе якобы готовят "теракт с применением радиоактивных веществ".

Как говорится на сайте хакеров, предполагаемые диверсанты "планируют заразить отходами воду в канале Северский Донец-Донбасс", из которого идет забор воды в Южно-Донбасский водоход.

После "заражения воды", говорится в заявлении "КиберБеркута" будет развернута активная информационная кампания Украины и стран Запада против Донецка и Луганска, а также России.

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"К примеру, их обвинят в загрязнении региона радиацией, нарушении международного законодательства, неспособности обеспечить экологическую безопасность и тому подобное, со всеми вытекающими последствиями", — говорится в сообщении.

Хакеры отмечают, что для операции спецназовцы якобы получили контейнер с радиоактивными веществами из закрытого могильника Вакуленчук в Житомирской области. Отмечается, что этот объект находится в 15-18 километрах от 142-го центра Сил специальной операции, где с 2017 года "диверсанты" якобы проходят спецподготовку под руководством американских инструкторов.

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В "КиберБеркуте" также предположили, что "куратор" акции — основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс, который прилетал в расположение 142-го центра в апреле этого года.

В подтверждение своей гипотезы хакеры привели снимок якобы письма командующего ССО Игоря Лунева на имя первого заместителя начальника Генерального штаба ВСУ Игоря Колесника с просьбой допустить Принса на военный объект.

Также хакеры уверяют, что над "проектом" работают 14 американских инструкторов.

Напомним, ранее основатель "Украинских кибервойск", хакер Евгений Докукин заблокировал счета террористов, воюющих на Донбассе. Всего, начиная с 2014 года, были заблокированы 21 млн долларов на 490 счетах.