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"Гусей передавим и сыр сожжем!" В Крыму взбунтовались из-за претензий россиян 

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В оккупированном Крыму резко отреагировали на претензии россиян из-за аннексии полуострова и последующих за ней санкций в отношении РФ.

"Черт побери, вы виноваты в том, что Россия давит дорогие сыры бульдозерами и сжигает гусей в крематориях вместо того, чтобы кормить голодающих детей Кузбасса! Это все из-за вас, уважаемые крымские приблуды. Вы в этом виновны, и в пенсионной реформе тоже!" — написал Руслан Надольный в сети.

Его пост опубликовал блогер "RoksolanaToday&Крым" в Twitter с ответом: "Мы, крымчане, такие! Если не отдать нас Украине сегодня, мы у вас всех гусей передавим и весь сыр сожжем!"

"Гусей передавим и сыр сожжем!" В Крыму взбунтовались из-за претензий россиян 

Укринформ

Новости
"Все мрет, все гибнет!" В Крыму забили тревогу из-за серьезной проблемы
"Гусей передавим и сыр сожжем!" В Крыму взбунтовались из-за претензий россиян 

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму участились случаи продажи в магазинах некачественных товаров. В одном из магазинов Евпатории покупатель приобрел хлеб, в котором ему попался камень.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
А этот Руслан не муж Роксоланы случайно?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Ебатуться!... И что?
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Крым Андрей
Крым Андрей
Khruslov Alexey, да нет, я не сомневаюсь, что кто-то может быть реально так считает. И что? Их единицы.
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Крым Андрей, ну как же... Руслан же написал... Эта канец...)))))
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