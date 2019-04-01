"Гусей передавим и сыр сожжем!" В Крыму взбунтовались из-за претензий россиян 

В оккупированном Крыму резко отреагировали на претензии россиян из-за аннексии полуострова и последующих за ней санкций в отношении РФ.

"Черт побери, вы виноваты в том, что Россия давит дорогие сыры бульдозерами и сжигает гусей в крематориях вместо того, чтобы кормить голодающих детей Кузбасса! Это все из-за вас, уважаемые крымские приблуды. Вы в этом виновны, и в пенсионной реформе тоже!" — написал Руслан Надольный в сети.

Его пост опубликовал блогер "RoksolanaToday&Крым" в Twitter с ответом: "Мы, крымчане, такие! Если не отдать нас Украине сегодня, мы у вас всех гусей передавим и весь сыр сожжем!"

Укринформ

Да лапти

Это правда

Мы,крымчане,такие!

И если не отдать нас Украине сегодня,мы у вас всех гусей передавим и весь сыр сожжем!

Лапоть,ДУМАЙ!🤣 pic.twitter.com/ivHUVYabyH — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 31 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму участились случаи продажи в магазинах некачественных товаров. В одном из магазинов Евпатории покупатель приобрел хлеб, в котором ему попался камень.

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