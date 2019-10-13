Хмельницкую область возглавит человек Березенко - СМИ

Хмельницкую область возглавит транспортный монополист Сергей Мандзий, трижды депутат Хмельницкого городского совета, член исполкома горсовета по квоте БПП и негласный руководитель избирательного штаба партии "Слуга народа" на парламентских выборах в 2019 году.

Об этом сообщает "Апостроф".

Сергей Мандзий khm.depo.ua

По данным издания, Мандзий связан близкими отношениями с Сергеем Березенко, экс-руководителем Государственного управления делами. В 2015 году Мандзий при содействии Березенко баллотировался на пост Хмельницкого городского головы от БПП.

Кроме того, Сергея Мандзия официально поддерживал экс-мэр Хмельницкого Сергей Мельник. После того, как Мельник стал народным депутатом от БПП и сложил полномочия, на должность мэра он предложил своего преемника, разослав горожанам открытое письмо с просьбой поддержать Сергея Мандзия. Но хмельниччане отдали свои голоса "свободовцу" Александру Симчишину. Мандзий взял лишь третий результат.

По информации местных СМИ, Мельника и Мандзия связывают не только общие политические интересы, а и семейный бизнес: сын и близкие друзья Мельника являются соучредителями предприятий Сергея Мандзия.

Транспортный бизнес нового главы области связан с рядом крупных скандалов с перевозками в области. В частности, в 2014 году регулятор на рынке транспортных перевозок страны – Укртрансинспекция – сделал заявление, в котором тогдашний председатель Валерий Черненко обвинил компании, принадлежащие Мандзию – "Ремстрой-транс" и "Купаву" – в построении преступных схем на рынке пассажирских перевозок Хмельницкого.

"Основная деятельность предприятий заключается в получении средств с транспортных средств, в среднем около 80 грн с одного автобуса в день, которые, согласно с так называемыми "договорами совместной деятельности", фактически и выполняют перевозки. По словам перевозчиков, достаточно часто руководство ПМЖ "Купава" и ООО "Ремстрой-транс" требуют еще и так называемые "вступительные" в размере 2 тыс. долл. Конечно, все эти средства идут не через кассу, а в карман предпринимателей. Можно с уверенностью сказать, что компетентным правоохранительным органам есть над чем работать", - заявил Валерий Черненко.

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На сегодняшний день исполняющим обязанности главы области является Владимир Калиниченко, но уже в скором времени в Хмельницкий должен приехать Владимир Зеленский, чтобы представить нового губернатора. Команде президента на Хмельниччине придется объяснить, почему им оказался транспортный монополист.

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