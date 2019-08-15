Грымчаку объявили о подозрении, за дело взялся суд: подробности

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его "помощнику" объявили о подозрении.
Как информирует пресс-служба НАБУ в Facebook, правовая квалификация действий указанных лиц – ч. 4 ст. 190 УК Украины.
"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом – денежными средствами – в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019 года, которая была изъята во время осуществленных обысков", – напомнили в Бюро.
В свою очередь прокурор Денис Иванов сообщил "Радио Свобода", что 16 августа суд начнет избирать меру пресечения подозреваемым. Возможно, заседание будет проведено в Чернигове.
"Принимались средства на влияние отдельных министерств Кабинета министров на согласование проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений. Это был один из вопросов. Другой вопрос – решение гражданского иска в Верховном суде", – рассказал прокурор.
При этом представители Грымчака отвергают обвинения, выдвинутые правоохранительными органами.
Юрий Грымчак
пресс-служба СБУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержалиГрымчака.
Вместе с Грымчаком был задержан его помощник, который приходится жене чиновника Юлии братом. Его имя – Игорь Овдиенко.
Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.
Спикер ГПУ Андрей Лысенко подтвердил, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.
Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него изъяли полмиллиона календариков.
15 августа в НАБУ показали предполагаемую схему преступления, за которое задержали Грымчака и его "помощника".
OBOZREVATEL также рассказывал о ряд нарушений, которые, скорее всего, похоронят дело против чиновника.
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