Грымчаку объявили о подозрении, за дело взялся суд: подробности

Заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрию Грымчаку и его "помощнику" объявили о подозрении.

Как информирует пресс-служба НАБУ в Facebook, правовая квалификация действий указанных лиц – ч. 4 ст. 190 УК Украины.

"По данным следствия, эти лица путем обмана завладели чужим имуществом – денежными средствами – в особо крупном размере. Их разоблачили и задержали сразу после получения части неправомерной выгоды 14 августа 2019 года, которая была изъята во время осуществленных обысков", – напомнили в Бюро.

В свою очередь прокурор Денис Иванов сообщил "Радио Свобода", что 16 августа суд начнет избирать меру пресечения подозреваемым. Возможно, заседание будет проведено в Чернигове.

"Принимались средства на влияние отдельных министерств Кабинета министров на согласование проектов строительства и реконструкции зданий и сооружений. Это был один из вопросов. Другой вопрос – решение гражданского иска в Верховном суде", – рассказал прокурор.

При этом представители Грымчака отвергают обвинения, выдвинутые правоохранительными органами.

Юрий Грымчак пресс-служба СБУ

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