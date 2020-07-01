Грымчак подал на Украину в ЕСПЧ: о чем иск
Европейский суд по правам человека открыл производства против Украины по обращению экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Мельник. Он также опубликовал в сети соответствующий документ от секретариата ЕСПЧ.
"ЕСПЧ открыл "дело Grymchak v. Ukraine". Оно касается нарушений п. 1 и п. 2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – написал правозащитник.
Отметим, что ответ от суда датирован еще 2 июня, а запрос бывший чиновник подавал в марте.
Напомним, что в п. 1 ст. 5 Конвенции подчеркивается право каждого на свободу и личную неприкосновенность, а также то, что никто не может быть лишен свободы, кроме указанных случаев и в порядке, установленным законом. Тогда как в п. 2 этой же статьи отмечается, что каждый задержанный должен быть немедленно проинформирован на понятном ему языке о причинах его ареста и любом обвинении, выдвинутом против него.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 августа представители СБУ вместе с НАБУ и ГПУ задержали Грымчака.
Вместе с Грымчаком был задержан его помощник – Игорь Овдиенко, брат его жены Юлии.
Журналист Владимир Бойко заверил, что для задержания Грымчака была предпринята фальсификация.
В ГПУ заявляли, что подозреваемые требовали взятку в размере $1,1 млн за обещание обеспечить влияние на судей ВСУ относительно вынесения решения в пользу заинтересованного лица и также за осуществление влияния на соответствующих должностных лиц Минкультуры и КГГА.
Адвокат Грымчака Татьяна Матяш заявила, что передача взятки не была зафиксирована, а вместо 480 тыс. долларов у него якобы изъяли полмиллиона календариков.
20 декабря Высший антикоррупционный суд оставил в силе арест бывшего замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Украины Юрия Грымчака, уменьшив сумму залога в три раза.
30 января 2020-го Грымчака освободили из-под стражи под домашний арест.
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло одно уголовное производство в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрия Грымчака.