Грымчак подал на Украину в ЕСПЧ: о чем иск

Европейский суд по правам человека открыл дело против Украины по обращению экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Дмитрий Мельник. Он также опубликовал в сети соответствующий документ от секретариата ЕСПЧ.

"ЕСПЧ открыл дело Grymchak v. Ukraine. Оно касается нарушений п. 1 и п. 2 ст. 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", – написал правозащитник.

Отметим, что ответ от суда об открытии дела "Грымчак против Украины" датирован еще 2 июня, а запрос бывший чиновник подавал в марте.

Ответ ЕСПЧ об открытии дела (Facebook Dmytro Melnyk)

Напомним, что в п. 1 ст. 5 Конвенции подчеркивается право каждого на свободу и личную неприкосновенность, а также то, что никто не может быть лишен свободы, кроме указанных случаев и в порядке, установленным законом. Тогда как в п. 2 этой же статьи отмечается, что каждый задержанный должен быть немедленно проинформирован на понятном ему языке о причинах его ареста и любом обвинении, выдвинутом против него.

Скриншот сообщения адвоката (Facebook Dmytro Melnyk)

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