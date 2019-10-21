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21 октября • обновлено в 17:49
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Страну накрыл ядовитый смог: когда он исчезнет и чего опасаться украинцам

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Украину накрыл смог. В эти выходные и в понедельник наша страна оказалась в центре "облака" с угарным газом.

Вероятные причины этого – промышленные выбросы, а также горение торфяников и привычка украинцев осенью массово сжигать листву. Подробнее в материале OBOZREVATEL.

Украину накрыло грязное облако

Судя по карте windy.com в эти дни Украину накрыла волна угарного газа. Уровень выбросов СО над нашей страной был такой же как в Китае и части Индии.

Ситуация утром в понедельник, 21 октября. Слева – Украина, справа – Китай и Индия

Ситуация утром в понедельник, 21 октября. Слева – Украина, справа – Китай и Индия

windy.com/uk

Рассасываться "грязное облако" начало только ближе к обеду понедельника, 21 октября. Ветер сносил волну в сторону России, Белоруси, Польши.

Глава отделения по вопросам промышленного загрязнения Центра экологических инициатив "Экодія" Алена Мискун считает, что основными источниками такого загрязнения воздуха могут быть горения торфяников и массовое сжигание листьев.

"Основное производство, которое связано с сильными вредными выбросами, находится на востоке. Это Запорожье, Мариуполь, Кривой Рог, Днепр. Но на карте видно, что такая же концентрация СО наблюдается и на западе страны, в той же Львовской области, где такого производства нет. Я могу это связать с двумя факторами – это горение торфяников и массовое сжигание листьев", – говорит OBOZREVATEL Алена.

Концентрация СО над Украиной пиковая

Концентрация СО над Украиной пиковая

windy.com/uk

Страну накрыл ядовитый смог: когда он исчезнет и чего опасаться украинцам

windy.com/uk

Во Всеукраинской экологической лиге нам сказали, что показатели загрязнения атмосферы в Киеве сегодня определяются как "вредные для уязвимых групп". У этих людей могут обостриться респираторные заболевания.

"В первую очередь высокая концентрация СО, которую зарегистрировали в Украине, связана со сжиганием сухой травы и опавших листьев. При горении в воздух выделяются пестициды, радионуклиды, пыль, окись азота, угарный газ, тяжелые металлы, накопленные растениями.

Кроме того вместе с растениями всегда сжигают пластик, резину, полиэтилен, который при горении выделяет канцерогены. А также такое опасное вещество, как бензоперен", – сообщают в организации.

В Кривом Роге жгут не только листву

В Кривом Роге жгут не только листву

Первый Криворожский

Также в экологической лиге отмечают, что свой вклад в ситуацию вносят и выбросы промышленности, автотранспорта и горение торфяников. Также экологии вредит и работа отопительных предприятий, котельных. Из-за их отходов в атмосферу попадают части не сгоревшего топлива, оксид азота, сера, сажа, канцерогенные вещества.

Атмосфере вредят и отопительные предприятия

Атмосфере вредят и отопительные предприятия

Кременчук. Тудей

Сжигают листья

По словам синоптика Натальи Диденко, такой сильной концентрации вредных веществ поспособствовала и погода. "Уже долгое время над Украиной господствует антициклонный характер погоды, когда осадки маловероятны, ветер слабый или вообще штиль. Если брать во внимание сезон массового опадания листьев, подготовку огородов и полей к зимнему периоду, огромные масштабы сжиганий и бездеятельность соответствующих структур хотя бы в предупреждении таких ситуаций, то картина выглядит грустно", – пишет Наталья Диденко.

Украинцы сообщают, что в селах жители массово сжигают листья, подбрасывая туда пластик и мусор.

"У нас в Полтавской области дышать нечем. Соседям хоть говори, хоть не говори, и по барабану. Да и фермеры тоже по ночам сжигают все на своих полях. Один сосед так перестарался, что чуть хату не спалил, хорошо, что вовремя заметили, потушили. И вы думаете, он перестал жечь листья? Нет, через пару дней пришел в себя и снова за свое. Правда, костер зажег поближе к соседу, там его чуть не побили", – рассказывает Виктор.

Сельские жители массово сжигают листья и мусор с огородов

Сельские жители массово сжигают листья и мусор с огородов

Винницкие новости

Жгут листья и под Киевом. "По Обуховской трассе проехать невозможно, ничего не видно из-за этих хозяев. Житомирская трасса к вечеру местами затянута дымом от костров так, что автомобили скорость снижают. Моя кума рассказывала, что у них под Житомиром еще в прошлом году один житель жег траву и листья, кидал туда даже пластик, все, что находил на своем поле. И что-то хорошо бахнуло. Он даже в больницу попал, пострадал. В этом году он снова все палит", – возмущается Евгения Симоненко с Киевской области.

Так выглядят дачи на Осокорках в Киеве

Так выглядят дачи на Осокорках в Киеве

Facebook Евгений Резников

Напомним, в Украине предусмотрен штраф за сжигание листьев и растительных остатков от 340 до 1360 грн для частных лиц, для предпринимателей от 850 до 1700 грн. Но никого это не останавливает.

Терпеть придется до конца недели

В отделе прогнозов по загрязнению окружающей среды Украинского Гидрометцентра говорят, что подобная ситуация с погодой продлится до пятницы. По мнению специалистов, свою роль в такой ситуации сыграла так называемая инверсия.

"Это когда с высотой температура воздуха не понижается, а наоборот – повышается. И она у нас сейчас достаточно мощная. Например, ночью на понедельник температура воздуха у земли была +9, а на высоте 800 метров +16 градусов. И верхний слой все прижимает к земле. К тому же туман, который держится не час-два, а намного дольше, слабый ветер. Они не позволяют разгонять все то, что удерживается у земли", - пояснили в Гидрометцентре.

Такие станции измеряют загрязнение воздуха в столице

Такие станции измеряют загрязнение воздуха в столице

Хмарачос

Почему наша ситуация с концентрацией СО (угарного газа) так похожа на Китай – в ведомстве поясняют так: "Конечно, в Китае больше промышленности, там больше автомобилей, и больше вредных выбросов. Но там огромная территория, занятая большим антициклоном. Для него характерно то, что он имеет не восходящие потоки, а нисходящие. И все, что вертится в этом антициклоне, прижимается к земле. Поэтому ситуация похожа", – отмечают в Гидрометцентре.

Ситуация над Китаем такая же, как и над Украиной

Ситуация над Китаем такая же, как и над Украиной

windy.com/uk

По словам синоптиков, такая ситуация у нас сохранится как минимум до пятницы. Поскольку к нам сначала дотянулся антициклон с Западной Европы, а сейчас на смену ему придет сибирский антициклон. Точнее он также дотянется до нас полем повышенного давления. И снова в более высоких областях воздуха температура будет более высокой, и все вредные вещества, все выбросы окажутся прижатыми к земле. Так что ситуация не улучшится.

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Автор
Марина Петик Марина Петик
Темы
Погода в Киеве Экология в Киеве
Место
Украина
Теги
погода Экология Туман в Киеве
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Допыздэлысь рагули про кусочек горящей Сибири?
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