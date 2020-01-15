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15 января • обновлено в 12:43
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На борту были предатели? Появилась версия умышленной атаки на самолет МАУ в Иране

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Арабский журналист Касим Аль-Мадхаджи аль-Ахваз предположил, что на борту самолета Boeing 737, который был сбит в Тегеране (Иран) мог находиться человек, который помог ликвидировать командующего Корпусом Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Таким образом, удар по украинскому самолету мог быть нанесен с целью уничтожить этот "источник утечки информации", – предположил журналист в своем Twitter. Версию о "мести предателям" поддержали и другие пользователи соцсетей, посты которых проанализировал OBOZREVATEL.

По словам Аль-Мадхаджи, приказ сбить Boeing отдал командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Амир-Али Хаджизаде, узнав, что в самолете летит предатель.

Хазим Давуд написал о том, что на борту украинского самолета находилось четыре генерала, "пытавшихся сбежать". "Сбивание самолета было умышленным и не было ошибкой", – заявил он.

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Зейнат Альхия написала, что "Тегеранский аэропорт поразил украинский самолет ракетой, когда узнал, что 16 иранских генералов находились на борту с намерением сбежать из Ирана со своими семьями".

Фахад Хулийил заявил, что сбитие Boeing – "предамеренное преступление". По его словам, власти "боялись иранских лиц, которые были на борту самолета, чтобы сбежать за пределы страны".

Доктор Валид бин Иса Аль-Саадун написал, что наиболее вероятный сценарий, по его мнению, "состоит в том, что на украинском самолете были офицеры иранской Революционной гвардии, у которых были доказательства, осуждающие правительство преступных мулл с целью их разоблачения. После того, как они решили сбежать и оказались на борту самолета, он был сбит".

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"Пять высокопоставленных офицеров иранской разведки были убиты в сбитом украинском самолете, которые, возможно, решили бежать из Ирана", - написал пользователь с ником KB.

Пользователь под ником "Увахид мин Альнаас" ("Один из народа") заявил, что "украинский самолет бомбили, потому что на его борту были лидеры иранской революционной гвардии, которые решили бежать и намеревались укрыться в Канаде, чтобы спастись от мулл". "Это грязное дело со стороны гнилого иранского руководства", - подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL:

  • 8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

  • В тот же день спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который оказался поврежденным.

  • 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

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Читайте все новости по теме "Убийство генерала Сулеймани" на OBOZREVATEL.

Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Убийство генерала Сулеймани Крушение украинского Boeing 737 в Иране Эксклюзив
Персона
Касем Сулеймани
Место
Иран
Теги
Авиакатастрофа МАУ
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Сейчас свинорускин авиоэксперты скажут что это все вранье. Пхахха
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