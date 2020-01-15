На борту были предатели? Появилась версия умышленной атаки на самолет МАУ в Иране

Арабский журналист Касим Аль-Мадхаджи аль-Ахваз предположил, что на борту самолета Boeing 737, который был сбит в Тегеране (Иран) мог находиться человек, который помог ликвидировать командующего Корпусом Стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Таким образом, удар по украинскому самолету мог быть нанесен с целью уничтожить этот "источник утечки информации", – предположил журналист в своем Twitter. Версию о "мести предателям" поддержали и другие пользователи соцсетей, посты которых проанализировал OBOZREVATEL.

По словам Аль-Мадхаджи, приказ сбить Boeing отдал командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генерал Амир-Али Хаджизаде, узнав, что в самолете летит предатель.

عندما وصل الخبر لحاجي زاده قائد القوات الجو فضاء في الحرس الثوري بأنّ من سرب المعلومة التي تسببت في #مقتل_قاسم_سليماني خرج من المطار برفقة زوجته متجه إلى أوكرانيا، قال: "بيارش پاين، بزنش". (نزله إلى تحت، اضربه). — قاسم المذحجي الأحواز (@naissy_q) January 11, 2020

Хазим Давуд написал о том, что на борту украинского самолета находилось четыре генерала, "пытавшихся сбежать". "Сбивание самолета было умышленным и не было ошибкой", – заявил он.

معلومات مسربة ... ان الطائرة الاوكرانية المستهدفة كان على متنها اربع جنرالات ايرانيون يحاولون الهروب وان عملية اسقاط الطائرة كان مقصودا ولم يكن عن طريق الخطا.. — HAZIM DAWOOD (@HAZIMDAWOOD) January 13, 2020

Зейнат Альхия написала, что "Тегеранский аэропорт поразил украинский самолет ракетой, когда узнал, что 16 иранских генералов находились на борту с намерением сбежать из Ирана со своими семьями".

عاجل مخابرات مطار طهران ضربت الطائرة الأوكرانية بصاروخ حين علمت أن على متنها 16 جنرالا إيرانيا كانوا بقصد الهروب من إيران مع عائلاتهم! — Zeenat Alhya (@AlhyaZeenat) January 9, 2020

Фахад Хулийил заявил, что сбитие Boeing – "предамеренное преступление". По его словам, власти "боялись иранских лиц, которые были на борту самолета, чтобы сбежать за пределы страны".

ماحدث للـ #الطائرة_الأوكرانية جريمة متعمدة حيث تم اسقاط الطائرة من قبل #ايران عمداً بسبب خشيتها من شخصيات ايرانية كانت على متن الطائرة من الهروب لخارج الدولة سعت #طهران في بادي الأمر إلى نكران الأمر ولاكن خوفها من إكتشاف الحقيقة جعلها تعترف بعد تجمع الأدلة ضدها

#اوكرانيا — fahad hulyyil (@fahadhulyyil) January 11, 2020

Доктор Валид бин Иса Аль-Саадун написал, что наиболее вероятный сценарий, по его мнению, "состоит в том, что на украинском самолете были офицеры иранской Революционной гвардии, у которых были доказательства, осуждающие правительство преступных мулл с целью их разоблачения. После того, как они решили сбежать и оказались на борту самолета, он был сбит".

اقرب تحليل للواقع قرأته، هو انه يوجد على متن الطائرة الاوكرانية ضباط من الحرس الثوري الإيراني لديهم أدلة تدين حكومة الملالي المجرمة بهدف فضحهم، وبعد ان قرروا الهروب وكانوا على متن الطائرة تم اسقاطها — د . وليد بن عيسى السعدون (@sadoun_dr) January 11, 2020

"Пять высокопоставленных офицеров иранской разведки были убиты в сбитом украинском самолете, которые, возможно, решили бежать из Ирана", - написал пользователь с ником KB.

زد على ذلك مقتل خمسة من كبار ضباط المخابرات الايرانيين في الطائرة الاوكرانية المنكوبة

ربما كانوا قد قرروا الهروب من ايران pic.twitter.com/mQQ1cWUUQN — #kb (@kbirib) January 10, 2020

Пользователь под ником "Увахид мин Альнаас" ("Один из народа") заявил, что "украинский самолет бомбили, потому что на его борту были лидеры иранской революционной гвардии, которые решили бежать и намеревались укрыться в Канаде, чтобы спастись от мулл". "Это грязное дело со стороны гнилого иранского руководства", - подчеркнул он.

نعقيب على تغريدة الاخ الكريم .. الموضوع ابشع مما تتخيل واكبر .. تم قصف الطائرة الاوكرانية لانه يوجد على متنها قياديين تابعين للحرس الثوري الايراني قرروا الهروب وكانوا ينوون اللجوء الى كندا هرباً من الملالي لذلك تم اسقاطها بالقوة وهذه عملية قذرة من القيادة الايرانية العفنة . — واحد من الناس (@ni_ce1) January 13, 2020

Как писал OBOZREVATEL:

8 января украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).

В тот же день спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который оказался поврежденным.

11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

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