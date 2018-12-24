Грядет война? Журналист объяснил молчание Путина о Керченском проливе

У России есть два варианта поведения на третью попытку Украины пройти Керченский пролив.

Об этом написал в своем блоге на "Грани.ру" журналист Александр Подрабинек, напомнив, что официальной реакции со стороны российских властей пока не было.

"Первый. Дать кораблям лоцмана, не чинить препятствий проходу через пролив и сделать вид, что при соблюдении всех необходимых процедур никаких проблем никогда не возникает. Таким образом российская власть косвенным образом подтвердит свои обвинения в том, что в ноябре украинские военные нужную процедуру не выполнили, а значит, арест моряков был обоснован", – отметил он.

По словам журналиста, эта уловка позволит Кремлю сохранить "хорошую мину при плохой игре" и выглядеть миротворцем. Однако будут и потери для Москвы: придется отказаться от идеи придать Азовскому морю статус внутренних российских территориальных вод, смириться с неконтролируемым присутствием иностранных судов и пойти на уступку мировому сообществу.

Владимир Путин Пресс-служба Кремля

"Второй вариант привычнее и проще: запретить кораблям проход в Азовское море, еще раз выразительно отметить свое военное присутствие в акватории Керченского пролива и разом существенно повысить градус международной напряженности. В результате Москва опять продемонстрирует имперскую неуступчивость, а президент Путин увеличит свою капитализацию плохого парня, с которым хочешь не хочешь, а надо договариваться", – пояснил Подрабинек.

Он добавил, что для России в этом случае может появиться реальная угроза серьезного военного конфликта с перспективой превращения его в глобальную войну.

"Для Путина это будет потерей только в том случае, если он к такой войне не готов, а показная его решимость не более чем блеф. На самом деле никто точно не знает, блефует ли Путин и его окружение или они действительно готовы воевать с Западом. Боюсь, они не знают этого и сами, плохо понимая современный мир и играя в игру, границ которой не различают", – заявил журналист.

Он также напомнил, что не было пока реакции Кремля на готовность Украины вновь пройти Керченский пролив.

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"Это значит, что линия ответного поведения скорее всего еще не определена. Третья попытка украинских кораблей пройти через Керченский пролив может стать наглядным тестом на политическую вменяемость российского руководства. Выбор Кремля обозначит не политический курс, а нечто гораздо большее: оценить риски и отступить - или войти в раж безумия и готовности к самоуничтожению", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал, что Украина планирует осуществить новый проход через Керченский пролив с привлечением международных партнеров. Он также уточнил, что защищаться в морях и уничтожить Крымский мост позволят ракеты.

В ответ в МИД РФ отреагировали на планы Киева, расценив их как "безответственную провокацию".

Напомним, 25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна.