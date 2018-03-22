Грузовой автобус: стало известно, кто дал Савченко деньги на "госпереворот"

Деньги на подготовку теракта в Киеве, в причастности к которому подозревают народного депутата Надежду Савченко, давал арестованный за перевозку оружия из ОРДЛО переговорщик Владимир Рубан.

Это следует из материалов следствия, переданных ГПУ в Верховную Раду в рамках предоставления на снятие неприкосновенности и арест Савченко.

Так, Савченко обратилась к офицерам 8 полка спецназа, Захарченкова О.В., Березеня Г.П., Ляща С.В., Кота В.В. получили от нее предложение свергнуть власть. Офицеры полка пришли к выводу, что предложение Савченко – "это бред безумной", но когда в ноябре Рубан им предоставил средства для перевозки оружия, они сразу сообщили в СБУ.

Офицер в суде утверждал, что "Рубан попросил грузовой автобус за деньги", после его Савченко сказала, что также им будут перевозить оружие.

Напомним, также следствием был озвучен "план Б" Савченко и Ко по захвату Рады.