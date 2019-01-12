Грузовик и 8 авто: под Житомиром произошел аварийный коллапс на трассе Киев-Чоп

В субботу, 12 января, девять автомобилей столкнулись на трассе Киев-Чоп вблизи Коростышева на Житомирщине.

Как передает ТСН, в ДТП среди легковых авто попал и один грузовик (чтобы посмотреть видео, поскрольте страницу вниз).

Обошлось без жертв, однако трое человек травмировались. При этом некоторые автомобили сильно пострадали.

В результате дорогу международного значения пришлось перекрыть почти на три часа.

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Как отмечается в сюжете, ссылаясь на информацию местных жителей, на спуске, где произошел инцидент, часто случаются аварийные ситуации.

"Не было никакого знака, машины все съезжали оттуда. Вроде и не быстро ехали, километров 70-80, но скользко было, все начинали тормозить — просто крутило, и все туда набивались", — рассказал свидетель ДТП Александр Шам.

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Как писал OBOZREVATEL, согласно последней статистике ДТП в Украине, за 2018 год существенно снизилось количество аварий, однако на дорогах страны каждый день все равно гибнет девять человек.

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