Грузинского криминального авторитета выдворили из Украины: в полиции раскрыли детали 

Из Украины в четверг, 20 декабря, выдворили криминального авторитета, уроженца Грузии по прозвищу "Арчи".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, опубликовав фотографию преступника, задержанного правоохранителями.

Принудительную депортацию провели сотрудники Управления стратегических расследований ГУНП в Хмельницкой области по решению суда.

facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как отметил Аброськин, в тот же день "Арчи" был освобожден с Шепетовской исправительной колонии. 40-летний гражданин Грузии последние три года отбывал там наказание за совершение разбойных нападений в Ровенской области.

"Еще сегодня накануне освобождения "Арчи" планировал остаться в нашей стране, но не судьба, возвращается домой в Грузию", — написал первый замглавы Нацполиции.

"Сегодня пошел первый, а в новом году все иностранные преступники-"туристы" после освобождения будут ехать в свои страны. Мы в этом им будем очень помогать", — добавил он.

Отметим, за последний год в Украине увеличилось количество арестов и задержаний криминальных авторитетов из грузинских группировок.

Как писал OBOZREVATEL, в феврале в Киеве правоохранители задержали 42-летнего гражданина Грузии, "вора в законе" по прозвищу "Гега Озургетский". По данным полиции, он планировал управлять организованными преступными группировками, перераспределяя сферы влияния.

В марте из Украины был выдворен "вор в законе", который "крышевал" домушников. За семь лет его несколько раз депортировали, но он возвращался с чужими документами. Еще одно направление, которым пытался руководить уроженец Грузии "Рамаз Багдатский" — рейдерство.

В апреле сотрудники СБУ выдворили грузина по кличке "Ираклий Хуту", который является одним из сорока самых влиятельных "воров в законе", действующих на территории постсоветского пространства.

В октябре в Одессе задержали Мераба Чеишвили по кличке "Жоржикич" и депортировали с запретом посещения Украины в течение трех лет. Мужчина въехал на территорию страны из Грузии незаконно с целью координации действий преступных групп и перераспределения денежных потоков.

5 декабря в Киеве задержали "вора в законе" Нукри Гальского, также уроженца Грузии.

"Он налаживал связи и планировал стать куратором деятельности оптовых рынков и организованных групп квартирных грабителей", — пояснили правоохранители.