|Расследования
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Груз ''200'': в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

2.4тЧитать материал на украинском

Бригада "200" пополнилась в январе еще двумя террористами – Бесклетко Романом из Илловайска и Бурцевым Александром из Антрацита.

Об их смерти сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо".

Отмечается, что 20-летний Бесклетко из танкового батальона 7-й бригады был ликвидирован силами ВСУ 13 января 2019 года.

Новости
В ''бригаде-200'' пополнение: ''ДНР'' признались в неудаче на Донбассе
Роман Бесклетко

Роман Бесклетко

Telegram "Штирлиц-инфо"

Груз ''200'': в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

Telegram "Штирлиц-инфо"

Груз ''200'': в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

Telegram "Штирлиц-инфо"

Бурцев (позывной "Медведь") 1968 года рождения входил в состав боевиков "Всевеликого войска донского". Отмечается, что террорист был командиром взвода. Точная дата его смерти неизвестна, однако предполагается, что его ликвидировали в первых числах января.

Александр "Медведь" Бурцев

Александр "Медведь" Бурцев

Telegram "Штирлиц-инфо"

Груз ''200'': в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

Telegram "Штирлиц-инфо"

Груз ''200'': в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

Telegram "Штирлиц-инфо"

Груз ''200'': в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

"Миротворець"

"Медведь" числится в базе "Миротворця" как военный пенсионер. Отмечается, что он получил образование в Минском общевойсковом училище. В сети Бурцев также использовал псевдоним Александр Гумбаций.

Груз ''200'': в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

"Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Сергей Гордеев по прозвищу "Гордей" из Липецка.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Теги
Новости ДНРНовости ЛНР
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
4
2
Смешно
8
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Джонсон Саймон
Джонсон Саймон
Горите в аду.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
ВСУ - молодцы, ещё парочку залупоновоотсосов из дырляндии вместо навоза в землю отправили!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3

Наши блоги