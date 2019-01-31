Груз ''200'': в сети показали ликвидированных террористов ''Л/ДНР''

Бригада "200" пополнилась в январе еще двумя террористами – Бесклетко Романом из Илловайска и Бурцевым Александром из Антрацита.

Об их смерти сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан (Штирлиц) в своем Telegram-канале "Штирлиц-инфо".

Отмечается, что 20-летний Бесклетко из танкового батальона 7-й бригады был ликвидирован силами ВСУ 13 января 2019 года.

Роман Бесклетко Telegram "Штирлиц-инфо"

Telegram "Штирлиц-инфо"

Telegram "Штирлиц-инфо"

Бурцев (позывной "Медведь") 1968 года рождения входил в состав боевиков "Всевеликого войска донского". Отмечается, что террорист был командиром взвода. Точная дата его смерти неизвестна, однако предполагается, что его ликвидировали в первых числах января.

Александр "Медведь" Бурцев Telegram "Штирлиц-инфо"

Telegram "Штирлиц-инфо"

Telegram "Штирлиц-инфо"

"Миротворець"

"Медведь" числится в базе "Миротворця" как военный пенсионер. Отмечается, что он получил образование в Минском общевойсковом училище. В сети Бурцев также использовал псевдоним Александр Гумбаций.

"Миротворец"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донбассе был ликвидирован террорист "ДНР" Сергей Гордеев по прозвищу "Гордей" из Липецка.

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