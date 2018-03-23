Грустное фото из Донецка вызвало "прозрение" у любителей "ДНР"

В Донецке вдребезги разворовали четырехзвездочную гостиницу "Европа", которая открылась за несколько лет до конфликта.

"В 2014 году враги Донбасса решили провести референдум и объявить "республику" и после этого город погрузился во тьму. А отель "Европа" был захвачен "защитниками Донбасса" и закрылся", - пишет в своем блоге Денис Казанский.

Сторонник "ДНР" Александр Болотин выложил свежее фото гостиницы.

"Оказывается ее разграбили, и теперь она стоит пустая и заброшенная. Выкрутили даже софиты из козырька", - отмечает Казанский.

В комментариях к фото Болотин пишет, что гостиницу размародерили жители Смолянки, а не ДНРовцы.

Пост комментируют разочаровавшиеся сторонники "ДНР".

"Спустя четыре года к людям пришло понимание, что с самого начала что-то пошло не так, еще когда разграбили офис Таруты. А вот майдановцев они зря вспоминают. В дни революционных событий в Киеве не был разграблен ни один магазин. Ничего похожего на эпическое взятие "Метро" в столице не было", - напомнил блогер.

Как писал "Обозреватель", в сети показали, как могла бы выглядеть Набережная в Донецке, если бы не война.