"Груднички плакали": появились жуткие подробности ЧП с аммиаком в "Борисполе"

Сотруднику авиакомпании, пострадавшему в результате загрязнения аэропорта "Борисполь" аммиаком, в больнице была оказана медицинская помощь.

В настоящее время мужчина выписан из больницы. Об этом OBOZREVATEL рассказали в пресс-службе авиакомпании SkyUp Airlines.

"Со стюардессами была ложная тревога – с ними все в порядке. По факту пострадал только один наш сотрудник, который находился в офисе в "Борисполе". Ему была оказана медицинская помощь, он был под капельницей", – сообщили в пресс-службе.

"Сейчас его состояние удовлетворительное. Его отправили на обследование, он сдал анализ крови, ждет результата. У него больничный на 2 дня – на сегодня и завтра", – уточнили в SkyUp Airlines.

В пресс-службе авиакомпании подчеркнули: правоохранительные органы должны прояснить все обстоятельства происшествия, в частности, получить ответ на вопрос: "Как можно было распылять химикаты на фоне такой погоды, туманов и прочего".

Ольга Коновалова, которая вечером 21 октября прилетела в "Борисполь" рейсом из Анталии (Турция), рассказала OBOZREVATEL, что, выйдя из самолета, "все сразу почувствовали неприятный резкий запах аммиака, но нам никто ничего не объяснял".

По ее словам, процедура прохождения пограничного контроля и выдачи багажа заняла более 2 часов. Все это время пассажиры рейса, среди которых были и "груднички", находились "в душном помещении, в проходном зале, где практически не было мест для сидения. Мы сидели просто на багажной ленте, которую остановили".

"У меня от аммиака начали пощипывать глаза, маленькие дети начали плакать", – рассказала Ольга Коновалова

"У меня от аммиака начали пощипывать глаза, маленькие дети начали плакать", – рассказала Ольга. "Часа через 2 мы добились врача", – добавила она.

По словам Ольги, из-за долгого ожидания пассажиры столкнулись с проблемой нехватки питьевой воды – "мы просили таможенников разрешения выйти и зайти, чтобы купить воды". "Позже работницы аэропорта принесли бутыли с водой, но к тому времени прошло более 2 часов", – сообщила она.

В пресс-службе аэропорта "Борисполь" OBOZREVATEL рассказали, что работа терминалов была приостановлена сразу же после сообщения о запахе аммиака в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям, которое поступило в 18:20. В 20 часов работа была возобновлена.

В "Борисполе" добавили, что впервые столкнулись с подобной ситуацией.

По поводу мер, которые должны быть предприняты, чтобы не допустить подобного в будущем, в пресс-службе заметили: "Мы один из участников процесса, и мы готовы подключаться. Но главную роль здесь должна играть Госслужба по чрезвычайным ситуациям, а также городские власти и администрация Киевской области. Они располагают полной картиной, они мониторят ситуацию".

Как писал OBOZREVATEL, 21 октября аэропорт "Борисполь" временно приостановил обслуживание в терминалах из-за возможного рассеивания вредных веществ с содержанием аммиака. "В связи с обработкой полей в зоне деятельности аэропорта и окружающей местности амиакосодержащими веществами по предварительным оценкам произошло высвобождение летучих вредных веществ", – заявили в пресс-службе аэропорта.

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