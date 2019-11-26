ГРУ и чеченцы: украинский "Штирлиц" раскрыл план вторжения России на Донбасс

В 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, чтобы противостоять ВСУ и оккупировать украинские города.
Об этом в интервью ТСН рассказал бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха, который оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины. Разведчик рассказал о первом контакте с кадровыми офицерами российской армии.
"13 мая 2014 года мне были представлены российские офицеры и чеченские "бригадиры"... Лица, которые были связаны непосредственно с ними, мне их представили исключительно как кадровых представителей российских офицеров… Прежде всего, это оборона города от Вооруженных Сил Украины, создание блокпостов. Интересы органов власти и так далее", – сообщил Матюха, рассказывая о задачах россиян в Горловке.
Разведчик сообщил, что у него был прямой контакт с представителем ГРУ России Олегом Губановым.
"Я в конце апреля знал, что это реальная война, тем более у меня была прямой конкретный разговор с одним из основателями этого противостояния в городе Горловка, с Губановым. Он выполнял функции мэра города Горловка… Я не могу точно назвать его воинское звание или должность. О том, что он был представителем ГРУ, – были разговоры в городе Горловка, и с ним были откровенные разговоры, – это он заявил мне лично", – добавил Матюха.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Разведчик Эдуард Матюха, который более 5 лет работал в оккупированном Донбассе, вернулся на подконтрольную территорию Украины.
Минобороны Украины подтвердило, что Матюха действительно является украинским разведчиком и шпионил в "ДНР".
Матюха рассказал, что Россия рассматривала возможность возрождения проекта "Новороссия". При этом Кремль планировал захватить Одесскую и Харьковскую области Украины.
Позже в "ДНР" набросились на "народного мэра" Горловки, сдавшего планы России.
По словам эксперта по нацбезопасности Тараса Жовтенко, Матюха – далеко не единственный украинский агент в ОРДЛО.
В комментарии OBOZREVATEL ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан предположил, что Матюха принял решение о прекращении своей деятельности в "ДНР", поскольку оказался на грани раскрытия.
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