ГРУ и чеченцы: украинский "Штирлиц" раскрыл план вторжения России на Донбасс

В 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, чтобы противостоять ВСУ и оккупировать украинские города.

Об этом в интервью ТСН рассказал бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха, который оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины. Разведчик рассказал о первом контакте с кадровыми офицерами российской армии.

"13 мая 2014 года мне были представлены российские офицеры и чеченские "бригадиры"... Лица, которые были связаны непосредственно с ними, мне их представили исключительно как кадровых представителей российских офицеров… Прежде всего, это оборона города от Вооруженных Сил Украины, создание блокпостов. Интересы органов власти и так далее", – сообщил Матюха, рассказывая о задачах россиян в Горловке.

Разведчик сообщил, что у него был прямой контакт с представителем ГРУ России Олегом Губановым.

"Я в конце апреля знал, что это реальная война, тем более у меня была прямой конкретный разговор с одним из основателями этого противостояния в городе Горловка, с Губановым. Он выполнял функции мэра города Горловка… Я не могу точно назвать его воинское звание или должность. О том, что он был представителем ГРУ, – были разговоры в городе Горловка, и с ним были откровенные разговоры, – это он заявил мне лично", – добавил Матюха.

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