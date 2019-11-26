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26 ноября • обновлено в 09:03
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ГРУ и чеченцы: украинский "Штирлиц" раскрыл план вторжения России на Донбасс

1.4т
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В 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, чтобы противостоять ВСУ и оккупировать украинские города.

Об этом в интервью ТСН рассказал бывший "народный мэр" оккупированной Горловки Эдуард Матюха, который оказался разведчиком ГУР Минобороны Украины. Разведчик рассказал о первом контакте с кадровыми офицерами российской армии.

"13 мая 2014 года мне были представлены российские офицеры и чеченские "бригадиры"... Лица, которые были связаны непосредственно с ними, мне их представили исключительно как кадровых представителей российских офицеров… Прежде всего, это оборона города от Вооруженных Сил Украины, создание блокпостов. Интересы органов власти и так далее", – сообщил Матюха, рассказывая о задачах россиян в Горловке.

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Разведчик сообщил, что у него был прямой контакт с представителем ГРУ России Олегом Губановым.

"Я в конце апреля знал, что это реальная война, тем более у меня была прямой конкретный разговор с одним из основателями этого противостояния в городе Горловка, с Губановым. Он выполнял функции мэра города Горловка… Я не могу точно назвать его воинское звание или должность. О том, что он был представителем ГРУ, – были разговоры в городе Горловка, и с ним были откровенные разговоры, – это он заявил мне лично", – добавил Матюха.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Эдуард Матюха
Место
Украина
Теги
Главное управление разведки Министерство обороны Украины Донбасс война ДНР
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Федоров Федор
Федоров Федор
Настало время занимательных историй от "разведчика" . Несомненно, он за 5 лет отснял терабайты неопровержимых доказательств, подтверждающих его слова) или как обычно батарейка села на телефоне?
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Хо Хол
Хо Хол
Тут на днях Хомчак заявил, что РФ только ГОТОВИТ вторжение. Кому верить?
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