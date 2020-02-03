Грозят инфекциями и смертью: украинские больницы заполонило "российское" поддельное оборудование

В украинские больницы под видом новых импортируемых аппаратов несколько лет назад поставили фальсификаторные стерилизаторы, которые используют для дезинфекции хирургических инструментов и материалов. Несмотря расследование по делу, подделки до сих пор остаются в медучреждениях и угрожают привести к заражению пациентов во время операции.

Такие автоклавы сомнительного происхождения получили по меньшей мере четыре медицинские учреждения, среди которых даже роддом. При этом обвиняемый предприниматель из Полтавы продолжает продавать свою продукцию. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

В частности, применяемые паровые стерилизаторы под видом нового оборудования поставили в Ужгородский роддом и больницу при МВД в Полтавской области. Кроме этого, их продали в Миргородскую и Кицманскую центральные районные больницы. Закупки происходили в 2015-2016 годах.

Фальсификаторни стерилизаторы продолжают поставлять в медучреждения в Украине

По указанным фактам СБУ провела расследование, а правоохранители открыли уголовное производство. В нем говорится о том, что поставщик продавал аппараты якобы только произведенные в российской Тюмени. На самом деле они были старые.

"На автоклавах компании "Тюмень медико Украина" подделали маркировки, в частности, заметны изменения серийных номеров, включая дату изготовления. По словам ее руководителя, на украинском рынке оборудование тюменского производителя ранее составляло почти 90%. Но он отметил, что с 2013 года его фирма не ввозила продукцию тюменского завода и ничего не продавала полтавским предприятиям", – говорится в сообщении.

Полтавец продавал в больницы старые стерилизаторы под видом новых тюменского производства

По данным Министерства здравоохранения, стерилизатор, который уже введен в работу, можно эксплуатировать не более пяти лет. СБУ же установила, что схему с "реставрацией" таких паровых стерилизаторов организовал предприниматель Владимир Сушко. Издание подчеркивает, что он с женой Светланой владеет несколькими фирмами, которые они прописали у себя дома в Полтаве.

"Эти компании, а также связанные с ним частные предприниматели, реализовывали оборудование через государственные закупки и прямые договора. Следствие установило, что в период 2015-2016 годов они реализовали некачественной продукции более чем на 400 тысяч гривен", – пишут расследователи, добавляя, что на самом деле "предприниматели" продали автоклав и услуг по их ремонту приблизительно на три миллиона гривен.

Полтавец продавал в больницы старые стерилизаторы под видом новых тюменского производства

По словам самого Сушко, он не возил оборудование за 2,5 тысячи километров из Тюмени, а покупал его на территории Украины – в Харькове, Одессе и Полтаве. Мужчина также подтвердил, что в одной из больниц, в Миргороде, аппараты действительно оказались некачественным, однако он их якобы ремонтировал.

А вот по данным следствия, предприниматель скупал подделки за наличные "в неустановленного досудебным следствием лица". Несколько месяцев назад ему вручили подозрение за реализацию фальсифицированного медицинского оборудования, которое "несет угрозу жизни и здоровью не только персонала медицинских учреждений, а и пациентам, поскольку их эксплуатация может привести к заражению инфекционными болезнями".

Самое суровое наказание, которое может грозить мужчине, это штраф в 17 тысяч гривен и запрет заниматься предпринимательством сроком до трех лет.

Полтавец продавал в больницы старые стерилизаторы под видом новых тюменского производства

"А пока табу на деловую деятельность мужчины нет, фирмы Владимира Сушко до сих пор выигрывают государственные торги и поставляют свою продукцию. Также, по словам предпринимателя, их автоклавы покупают и частные клиники", – утверждает издание.

Как признался сам Сушко, в течение трех последних лет связанные с ним предприятия продали такие подделки уже в 18 больниц по всей Украине. И ни один из поставленных им автоклавов не был выведен из эксплуатации.

Полтавец продавал в больницы старые стерилизаторы под видом новых тюменского производства

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 25 ноября подписал закон о усилении уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и их распространение, принятый Верховной Радой.

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