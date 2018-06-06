Экс-охраннику Яроша "шьют" тюремный срок в России

Следственный комитет РФ по Брянской области заявил о завершении расследования уголовного дела против бывшего охранника экс-лидера организации "Правый сектор" Дмитрия Яроша Александра Шумкова, которого незаконно удерживают в СИЗО.

Российская сторона утверждает, что он принимал активное участие в деятельности "Правого сектора", направленной против интересов Российской Федерации и посягающей на ее территориальную целостность. Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СК РФ.

Шумков обвиняется "в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.282.2 УК РФ (участие в экстремистской организации, в отношении которой судом принято решение о запрете ее деятельности)". Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

"В частности, в сентябре 2015 года он участвовал в блокировании автомобильной дороги, препятствуя доставке продовольствия и других жизненно необходимых товаров в Республику Крым", – заявили в СК РФ.

Также экс-охраннику Яроша инкриминируют участие в ряде акций, "направленных на устрашение жителей Херсонской области, митингующих против блокады Крыма и призывающих к восстановлению экономических и политических отношений с Россией".

"О значительной роли обвиняемого в деятельности экстремисткой организации свидетельствует и тот факт, что длительное время он был личным телохранителем ее лидера", – сказано в сообщении.

Александр Шумков (слева)

По информации СК РФ, в августе 2017 года Шумкова задержали российские пограничники на автомобильном пункте пропуска "Троебортное" в Севском районе Брянской области при попытке въезда в Россию.

При этом в Украине о том, что он находится в СИЗО в РФ стало известно только спустя месяц. Сам Шумков утверждает, что его похитили на территории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шумков объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.