Грозит пожизненное: Рубану сообщили о новом подозрении

Во время заседания Апелляционного суда города Киева 20 марта переговорщику от Украины по обмену пленными Владимиру Рубану сообщили о новом подозрении и изменили предыдущее. В этой связи теперь ему может грозить даже пожизненное заключение.

В частности, главу "Офицерского корпуса" подозревают в целом ряде очень тяжких и особо тяжких преступлений, отметил прокурор, слова которого цитирует "Укринформ".

"Так, Рубан Владимир Владимирович пока подозревается в совершении преступлений, таких как: заговор к совершению насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, приготовления к совершению действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц, в приготовлении к посягательству на жизнь государственных и общественных деятелей по предварительному сговору группой лиц, в приготовлении к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц, в содействии террористической организации "ДНР", а также в незаконном обращении с оружием по предварительному сговору группой лиц", — сказал прокурор.

Он отметил, что стороной обвинения получено достаточно доказательств, которые в своей совокупности обосновывают подозрение Рубану — и то, которое было ему сообщено 9 марта, и озвученное 15 марта.

"Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования, являются достаточными. Часть этих доказательств приобщена к материалам ходатайства, изложены подозрение и риски, предусмотренные статьей 177 Уголовно-процессуального кодекса Украины", — отметил прокурор.

Подытоживая, он подчеркнул, что Рубан подозревается в совершении очень тяжких и особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Как сообщал "Обозреватель", внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко заявила о своей готовности взять на поруки Рубана.