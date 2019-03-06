VIP-террористу грозит "пожизненное": генерал озвучил "подвиги" "ополченочки"

То, что "Ополченочка" Светлана Дрюк может попасть под программу СБУ для раскаявшихся террористов, рано говорить. Ей может грозить пожизненное заключение за бесчинства на Донбассе.

Такое мнение в эфире ObozTV озвучил бывший руководитель Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк. Он добавил, что Светлана ничем не отличается от боевика Лусварги.

"Относительно этой "ветряной" Светланы, которая сейчас, не знаю почему, чувствует себя здесь нормально. Чем она отличается от Лусварги, которого быстро взяли и привели? Почему ее никто не ищет. Что это за VIP-террорист? Говорить, что она подпадает под программу СБУ, никто не имеет права и не должен, это непрофессионально и безответственно", – сказал он.

Дрюк была командиром подразделения, куда входило серьезное вооружение, в том числе и ракетные системы залпового огня БМ-21 "Град", отметил Вовк. Он также подчеркнул, что на ее счету много терактов.

Светлана Дрюк Скриншот видео

"Ее нужно сажать в тюрьму. Надо расследовать и отдавать ее в суд. Там определятся со сроком. Если брать 260 статью об участии в незаконном вооруженном формировании, то это до 10 лет. По ст. 258 ("теракт"), когда есть смерть человека, значит ей грозит пожизненное заключение. А обстрелы ее "Градами" принесли смерти людей", – убежден генерал-майор.

Также он объяснил, почему стало больше "перебежчиков" с оккупированных территорий. По его словам, боевики боятся смерти, увечья и рассчитывают, что их примут по программе СБУ.

"Война идет 4 года. Там везде разруха, руины, смерти, поэтому они думают, что их здесь примут по этой программе, если они склонят голову, покаются и не будут нести ответственность", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарная "ополченочка" Светлана Дрюк перешла на сторону Украины и теперь сотрудничает с украинской контрразведкой. Она раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

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