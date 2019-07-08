Грозит лишение свободы: судья по делу SkyUp подала в отставку

Судья Барышевского районного суда Елена Литвиненко, которая приостановила действие лицензии авиакомпании-лоукостера SkyUp в Украине, подала в отставку.

Об этом говорится в проекте повестки дня №54 на 18 июля 2019 года заседания Высшего совета правосудия, который опубликован на официальном сайте органа.

Соответствующее заявление она написала в понедельник, 8 июля. Отставку судьи рассмотрят 18 июля.

SkyUp Униан

Отметим, 24 июня Государственное бюро расследований (ГБР) начало уголовное производство в отношении судьи Литвиненко по факту "вынесения судьей заведомо незаконного решения" (ч. 1 статьи 375 УКУ).

Эта статья предусматривает санкции в виде ограничения свободы до 5 лет или лишение свободы от 3 до 5 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман поручил разобраться с ситуацией.

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