Грозит голод? Выяснились катастрофические последствия засухи в Крыму

Оккупированный Россией Крым потеряет около 50% урожая из-за катастрофической засухи.

Как сообщил Business FM журналист издания "Крымский общественник" Александр Талипов, убытки сельского хозяйства на полуострове в этом году составили уже 400 млн рублей (167,5 млн гривен. - Ред.).

"Установилась аномальная жара, температура среднесуточная могла достигать и 40 градусов. И, в принципе, под палящим солнцем такие агрокультуры без водной основы не выживают. В последние дни идут объявления: штормовые предупреждения, грозовые предупреждения. Почему-то все дожди выпадают в том же Симферополе и не выпадают над засушливыми регионами. Действительно, аграрии несут убытки", - рассказал он.

Он отметил, что эффективных вариантов решения проблемы засухи пока что нет, посетовав на прекращение водоснабжения из Украины после оккупации.

"Активно начали добываться подземные источники, но выработка подземных источников вызывает засолонение почвы. Возможно, налажены будут поставки из Краснодарского края, но пока о том, что какие-то глобальные проекты по этому поводу подготовлены, я не слышал", - добавил он.

Напомним, в оккупированном Россией Крыму начала усиливаться засуха и некоторые сельхозпредприятия закрываюся из-за гибели урожая и потери некоторых культур.

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