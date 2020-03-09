Грозит до 12 лет тюрьмы: в Ужгороде разыскивают чиновника, подозреваемого в растрате бюджета

Полиция разыскивает начальника Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета Владимира Бабидорича.

Как передает zakarpattya.net, мужчине хотят вручить подозрение в растрате средств местного бюджета в особо крупных размерах во время реконструкции площади Кирпы, около 900 тысяч.

"Производство зарегистрировано Ужгородской местной прокуратурой в январе 2019 года. С тех пор прокурорами проведена серия следственных действий. Долгое время проводилась экспертиза. Собственно, ее результаты и стали основанием для подозрения", – сказано в сообщении.

zakarpattya.net.ua

zakarpattya.net.ua

Ответственность за инкриминируемое преступление, в соответствии с ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

zakarpattya.net.ua

zakarpattya.net.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в розыск в Венгрии объявили дочь экс-мэра Ужгорода Ратушняка.

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