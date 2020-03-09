Главная Новости
10 марта • обновлено в 01:32
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Грозит до 12 лет тюрьмы: в Ужгороде разыскивают чиновника, подозреваемого в растрате бюджета

891
Читать материал на украинском

Полиция разыскивает начальника Департамента городского хозяйства Ужгородского городского совета Владимира Бабидорича.

Как передает zakarpattya.net, мужчине хотят вручить подозрение в растрате средств местного бюджета в особо крупных размерах во время реконструкции площади Кирпы, около 900 тысяч.

"Производство зарегистрировано Ужгородской местной прокуратурой в январе 2019 года. С тех пор прокурорами проведена серия следственных действий. Долгое время проводилась экспертиза. Собственно, ее результаты и стали основанием для подозрения", – сказано в сообщении.

В Ужгороде разыскивают чиновника, подозреваемого в растрате бюджета

zakarpattya.net.ua

В Ужгороде разыскивают чиновника, подозреваемого в растрате бюджета

zakarpattya.net.ua

Ответственность за инкриминируемое преступление, в соответствии с ч.5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

В Ужгороде разыскивают чиновника, подозреваемого в растрате бюджета

zakarpattya.net.ua

В Ужгороде разыскивают чиновника, подозреваемого в растрате бюджета

zakarpattya.net.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в розыск в Венгрии объявили дочь экс-мэра Ужгорода Ратушняка.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Кирилл Лютый
Место
Украина Ужгород
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги