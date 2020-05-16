Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о взяточничестве в Одесской таможне.

Арестованы с возможностью внесения залога исполняющий обязанности начальника таможенного оформления одного из таможенных постов, а также и.о. заместителя начальника таможенного поста – начальник одного из отделов таможенного оформления, сообщается на сайте Государственного бюро расследований.

Суд арестовал чиновников Одесской таможни ГБР

Также ГБР сообщило о подозрении чиновникам по части 3 статьи 368 (получение неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц) УК. Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, изначально стало известно о задержании начальника Одесской таможни Михаила Грибанова, однако позднее он появился на публике и опроверг эту информацию. При этом глава таможни признал, что на него действительно надели наручники, но через несколько минут сняли.

ГБР и СБУ проводили следственные действия на Одесской таможне по делу о взяточничестве за беспрепятственную растаможку контейнеров.