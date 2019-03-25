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Грозит 3 года тюрьмы: в Харькове обнаружилась квартира из сотней жильцов

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В одной из квартир Харькова официально зарегистрированы около сотни человек.

Как информирует пресс-служба областной полиции, в связи с этим правоохранители открыли уголовное производство.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", — сообщил временный исполняющий обязанности начальника следственного отдела Индустриального отдела полиции Александр Дударев.

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Согласно украинскому законодательству, ответственному за правонарушение грозит до 3 лет ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Иллюстрация

Иллюстрация

Realt.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Раду подали законопроект, в котором предлагалось отменить обязательную "прописку" — штамп в паспорте о месте регистрации.

Нардепы предлагали уничтожить связь собственности и регистрации и таким образомизбавиться от возможности мошенничества.

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Место
УкраинаХарьков
Теги
Национальная полиция Украиныпропискарегистрация
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