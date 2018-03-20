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Грозит 15 лет: оккупанты задержали бойца крымскотатарского батальона

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Управление ФСБ в оккупированном Крыму задержала крымчанина, "подозреваемого в участии" в крымскотатарском батальоне им. Номана Челебиджихана.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина был задержан, пишет "РИА Новости".

"Предварительным следствием установлено, что 24-летний житель полуострова выехал на территорию Украины, где в декабре 2016 года вступил в состав вооруженного формирования "Крымскотатарский добровольческий батальон им. Н. Челебиджихана" (создан инициатором энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым) и по октябрь 2017 года принимал активное участие в боевых действиях, направленных на изменение основ конституционного строя и нарушение территориальной целостности Российской Федерации", – сказано в сообщении.

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Отмечается, что против задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ.

"Мужчина подозревается в участии на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации", – заявили в ФСБ.

Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

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Темы
Аннексия КрымаРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
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