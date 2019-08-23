"Грозит 10 лет тюрьмы!" Скандал с генералом Глуховерей получил резкий поворот

Экс-начальнику полиции Днепропетровской области, генералу Виталию Глуховери вручили подозрение.

Об этом в Facebook сообщила заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.

"Сегодня (23 августа. – Ред.) сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Напомню, что 12 сентября 2018 года чиновник превысил свою власть и незаконно дал команду КОРДовцам задержать патрульных в Днепропетровской области, которые остановили водителя "Range Rover" за нарушение п. 8.4.б ПДД (проезд без остановки запрещено)", – говорится в сообщении.

Варченко подчеркнула, что задержание патрульных происходило с применением силы и демонстрацией оружия.

На данный момент досудебное расследование продолжается. Глуховери грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Виталий Глуховеря НПУ

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