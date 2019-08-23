"Грозит 10 лет тюрьмы!" Скандал с генералом Глуховерей получил резкий поворот

Экс-начальнику полиции Днепропетровской области, генералу Виталию Глуховери вручили подозрение.
Об этом в Facebook сообщила заместитель директора Государственного бюро расследований Ольга Варченко.
"Сегодня (23 августа. – Ред.) сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Напомню, что 12 сентября 2018 года чиновник превысил свою власть и незаконно дал команду КОРДовцам задержать патрульных в Днепропетровской области, которые остановили водителя "Range Rover" за нарушение п. 8.4.б ПДД (проезд без остановки запрещено)", – говорится в сообщении.
Варченко подчеркнула, что задержание патрульных происходило с применением силы и демонстрацией оружия.
На данный момент досудебное расследование продолжается. Глуховери грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Виталий Глуховеря
НПУ
Как сообщал OBOZREVATEL:
Недавно в СМИ появилось видео от 12 сентября 2018 года, когда патрульные полицейские остановили автомобиль марки Range Rover, водитель которого нарушил правила дорожного движения. За рулем автомобиля находился водитель Виталия Глуховери.
Во время общения с патрульными он, вероятно, позвонил руководителю ГУ Нацполиции в области, после этого на место инцидента прибыли сотрудники спецподразделения КОРД и задержали патрульных полицейских.
После публикации ролика следователи Государственного бюро расследований открыли на Глуховерю уголовное производство.
Как сообщили источники из патрульной полиции, ему грозит 8 лет тюрьмы.
Президент Украины Владимир Зеленский призывал министра внутренних дел Арсена Авакова немедленно уволить Глуховерю.
Позже начальника управления Национальной полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности.
Глуховеря стал жертвой российских пранкеров и оправдался за свой поступок. "Вован" (Владимир Кузнецов) и "Лексус" (Алексей Столяров) разыграли правоохранителя, позвонив ему по телефону как подставные журналист и президент Владимир Зеленский.
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