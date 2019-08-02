Грозился взять Украину за 20 дней: прокуратура взялась за известного сербского снайпера-наемника "ДНР"

Прокуратура АР Крым заочно объявила о подозрении сербскому наемнику "ДНР", снайперу Деяну Беричу ("Деки") в участии в незаконном вооруженном формировании "Самооборона Севастополя" и захвате объектов украинской инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры АР, во время досудебного расследования установлено, что в течение февраля-марта 2014 года, гражданин Республики Сербия, будучи разведчиком незаконного вооруженного формирования разведывательной группы "Северный ветер", которая входила в состав "Самообороны Севастополя", помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктов газопровода вблизи г. Севастополь, осуществлял так называемое патрулирование Севастополя.

Деян Берич

"Уголовное производство открыто по факту создания и деятельности на временно оккупированной территории автономии незаконных вооруженных формирований, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 УК Украины, которое находится в производстве следственного отдела Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе", — сказано в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, Берич в марте заявлял, что при желании Россия якобы могла бы полностью оккупировать Украину за 20 дней.

При этом он пожаловался на огромные потери террористов на Донбассе. По его словам, только за январь и февраль они составили 70 человек.

Напомним, что в начале марта Берича заметили на брифинге у спикера МИД России Марии Захаровой. Там он представился журналистом издания PolitRussia.

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